Oyunu Kayınpederi Hacı Sabancı'nın Adını Taşıyan Okulda Kullanan Arzu Sabancı'dan Özlem Dolu Mesaj!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı haberlerinde sıkça adı geçen Arzu Sabancı 31 Mart Yerel Seçimler için sandık başına gitti. Eşi ve oğluyla oy vermeye giden Arzu Sabancı, kayınpederi Hacı Sabancı'yı da unutmadı!