Oyunu Kayınpederi Hacı Sabancı'nın Adını Taşıyan Okulda Kullanan Arzu Sabancı'dan Özlem Dolu Mesaj!
Oyunu Kayınpederi Hacı Sabancı'nın Adını Taşıyan Okulda Kullanan Arzu Sabancı'dan Özlem Dolu Mesaj!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı haberlerinde sıkça adı geçen Arzu Sabancı 31 Mart Yerel Seçimler için sandık başına gitti. Eşi ve oğluyla oy vermeye giden Arzu Sabancı, kayınpederi Hacı Sabancı'yı da unutmadı!
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Haftalardır hatta aylardır beklenilen 31 Yerel Seçimleri için geri sayım sona erdi. Milyonlarca vatandaş oylarını kullanmak için sandık başına gitti.
Oy kullanmadan önce veya sonra paylaşım yapan tanınmış isimler kervanına Sabancı Ailesinin gözde gelinlerinden Arzu Sabancı da katıldı.
Son dönemlerde oğlu Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan Hande Erçel'i gelin olarak kabul edip etmeyeceği haberleriyle manşetten düşmüyor kendisi.
Sosyal medya hesabından oldukça aktif şekilde paylaşımlarda bulunan Arzu Hanım, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde de paylaşım yapmaktan geri kalmadı.
Paylaşımına "Oyumuzu kullandık. Hayırlısı olsun..." notunu düşen Arzu Hanım, eşi Ömer Sabancı'nın babası Hacı Sabancı'nın adını taşıyan okulun önünde poz verdi.
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Havanın da güzelliğini fırsat bilerek okulda ufak bir gezi yapan Arzu Sabancı'dan peş peş paylaşımlar geldi.
Rahmetli kayınpederi Hacı Sabancı'nın resminin önüne geçen Arzu Sabancı, son paylaşımında da küçük oğlu Kerim ve eşi Ömer Sabancı'yla seçim fotoğrafını paylaştı.
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