Sandık Başında Unutulmaz Görüntü: Tacıyla Oy Kullanan "Adana Kralı" Ortalığı Yıktı Geçti!
Sandık Başında Unutulmaz Görüntü: Tacıyla Oy Kullanan "Adana Kralı" Ortalığı Yıktı Geçti!
31 Mart Yerel Seçimler tüm Türkiye'nin gündemi olmuş durumda. Vatadaşlar destekledikleri isimlere oy vermek için sandığa giderken birinden enterasan kombinler seçti. Adana'daki kral kostümlü vatandaş ise adeta viral oldu.
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Milyonlarca vatandaş önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yönetimleri belirlemek adına oy kullanmak için sandık başına gitti.
Ülkenin dört bir yanından oy kullanmaya giden vatandaşların enteresan kıyafet seçimleri de sosyal medyaya damgasını vurdu tabii.
Bunların içinde en dikkat çeken manzara ise Adana'dan geldi. Kral kıyafeti giyip ve altın rengi bir taç takarak şehir sokaklarında dolaşan 69 yaşındaki Hüseyin Şen "Adana Kralı" olarak tanınıyor.
Adana'da merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Bilge Kağan Ortaokuluna desteklediği adaya oy vermek üzere gelen Şen yine kral kostümüyle çıktı herkesin karşısına.
Şehrin ikonik isimlerinden birine dönüşen Adana Kralı oy kullandıktan sonra açıklama da yaptı:
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"Bütün Adanalı kardeşlerim beni kabullendi. Kentte kral olarak geziyorum. Amacım gönüllü olarak Adana'yı tanıtmak. Sokaklarda bu kıyafetle geziyorum. Kıyafetim turuncu ve beyaz. Bu renkler Adana'nın sembolüdür."
"Bugün de oy kullanmaya böyle geldim. Benimle fotoğraf ve görüntü çektirenler çok mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum."
Hadi gelin gelen yorumlardan bazılarını beraber görelim...👇
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