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Gözümüz Onu Aramıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Oy Kullandığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Gözümüz Onu Aramıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Oy Kullandığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Kıvanç Tatlıtuğ
themyscira - Misafir Editör
31.03.2024 - 19:23

31 Mart yerel seçimlerinde pek çok ünlü isim oy kullanırken görüntülenince gözler Kıvanç Tatlıtuğ'u aramıştı. Onun da kameralardan kaçamadığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Eyüpsultan'da bir okulda oy kullanırken görüntülendi!

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31 Mart itibarıyla aylardır beklediğimiz seçim gününe uyandık.

31 Mart itibarıyla aylardır beklediğimiz seçim gününe uyandık.

Milyonlarca insanın vatandaşlık görevini gerçekleştirmek için sandık başına gittiği yerel seçimlerde Candan Erçetin'in sandık görevlisi olması dikkat çekti.

Milyonlarca insanın vatandaşlık görevini gerçekleştirmek için sandık başına gittiği yerel seçimlerde Candan Erçetin'in sandık görevlisi olması dikkat çekti.

Saatler ilerlerken ünlü isimlerin de sandık başına giderek poz verdiği görüntülerin ardından gözler Kıvanç Tatlıtuğ'u aramıştı.

Saatler ilerlerken ünlü isimlerin de sandık başına giderek poz verdiği görüntülerin ardından gözler Kıvanç Tatlıtuğ'u aramıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Eyüpsultan'da bir okulda oy kullandığı anların görüntüsü sonunda geldi!

Tatlıtuğ'un diğer ünlülerin aksine görüntü vermek istememesi dikkat çekti.

Tatlıtuğ'un diğer ünlülerin aksine görüntü vermek istememesi dikkat çekti.

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Erkan Karan

Aklımı kaçırdım ya nasıl gelmez dedim halen Kıvanç'ın oy görüntüsü...