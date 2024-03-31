Gözümüz Onu Aramıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Oy Kullandığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı!

31 Mart yerel seçimlerinde pek çok ünlü isim oy kullanırken görüntülenince gözler Kıvanç Tatlıtuğ'u aramıştı. Onun da kameralardan kaçamadığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Eyüpsultan'da bir okulda oy kullanırken görüntülendi!