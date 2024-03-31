Taş Kağıt Makas'ın Son Bölümünde Eylem Tok ve Oğlunun Karıştığı Ölümlü Kaza İşlenecek

Kanal D'nin çok konuşulan dizisi Taş Kağıt Makas bu hafta Çarşamba günü yayımlanacak yeni bölümünde tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Eylem Tok ve oğlunun sorumlusu olduğu ölümlü kaza işlenecek. Dizinin son fragmanı kısa sürede tüm dikkatleri çekti...

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