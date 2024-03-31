Taş Kağıt Makas'ın Son Bölümünde Eylem Tok ve Oğlunun Karıştığı Ölümlü Kaza İşlenecek
Taş Kağıt Makas'ın Son Bölümünde Eylem Tok ve Oğlunun Karıştığı Ölümlü Kaza İşlenecek
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen kaza tüm Türkiye'nin gündemini sarsmıştı: 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.
Olaydan kısa bir süre sonra T.C.'nin annesinin meşhur yazar Eylem Tok olduğu öğrenilmiş ve Tok'un oğlunu Mısır'a kaçırdığı aktarılmıştı.
Pişmanlık içeren uzun bir açıklama yapsa da dönmeye niyetlenmeyen Eylem Tok'un en son aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan oğlunu Amerika'ya kaçırdığı öğrenildi.
Bu ölümlü kaza herkesi derinden sarsmış ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı ailesinden ayırmıştı.
Kanal D'nin çok konuşulan dizisi Taş Kağıt Makas herkesi üzen bu olaya son bölümünde yer verdi.
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Fragmanda olaya dair küçük bir kesit görüldü. 👇
Fragman kısa sürede dikkatleri çekti.
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