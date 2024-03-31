Görüş Bildir
Haberler
TV
Taş Kağıt Makas'ın Son Bölümünde Eylem Tok ve Oğlunun Karıştığı Ölümlü Kaza İşlenecek

Taş Kağıt Makas'ın Son Bölümünde Eylem Tok ve Oğlunun Karıştığı Ölümlü Kaza İşlenecek

Eylem Tok
Effy
Effy - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:31

Kanal D'nin çok konuşulan dizisi Taş Kağıt Makas bu hafta Çarşamba günü yayımlanacak yeni bölümünde tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Eylem Tok ve oğlunun sorumlusu olduğu ölümlü kaza işlenecek. Dizinin son fragmanı kısa sürede tüm dikkatleri çekti...

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen kaza tüm Türkiye'nin gündemini sarsmıştı: 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen kaza tüm Türkiye'nin gündemini sarsmıştı: 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.

Olaydan kısa bir süre sonra T.C.'nin annesinin meşhur yazar Eylem Tok olduğu öğrenilmiş ve Tok'un oğlunu Mısır'a kaçırdığı aktarılmıştı.

Olaydan kısa bir süre sonra T.C.'nin annesinin meşhur yazar Eylem Tok olduğu öğrenilmiş ve Tok'un oğlunu Mısır'a kaçırdığı aktarılmıştı.

Pişmanlık içeren uzun bir açıklama yapsa da dönmeye niyetlenmeyen Eylem Tok'un en son aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan oğlunu Amerika'ya kaçırdığı öğrenildi.

Pişmanlık içeren uzun bir açıklama yapsa da dönmeye niyetlenmeyen Eylem Tok'un en son aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan oğlunu Amerika'ya kaçırdığı öğrenildi.

Bu ölümlü kaza herkesi derinden sarsmış ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı ailesinden ayırmıştı.

Bu ölümlü kaza herkesi derinden sarsmış ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı ailesinden ayırmıştı.

Kanal D'nin çok konuşulan dizisi Taş Kağıt Makas herkesi üzen bu olaya son bölümünde yer verdi.

Kanal D'nin çok konuşulan dizisi Taş Kağıt Makas herkesi üzen bu olaya son bölümünde yer verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Fragmanda olaya dair küçük bir kesit görüldü. 👇

Fragman kısa sürede dikkatleri çekti.

Fragman kısa sürede dikkatleri çekti.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın