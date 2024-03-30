Survivor’da Kaos Bitmiyor: Survivor'un Hırçın Çocuğu Yunus Emre Doğum Gününde de Ceza Yedi
Survivor’da Kaos Bitmiyor: Survivor'un Hırçın Çocuğu Yunus Emre Doğum Gününde de Ceza Yedi
Survivor’ın en fazla ceza alan yarışmacısı olan Yunus Emre, doğrum gününde de ceza almadan duramadı. Ogeday ile yaşadığı gerginlik sonrasında küfürler eden, Survivor yapım ekibinden de bir kişiye sert tepkiler veren Yunus Emre yine ceza aldı. Konsey de uyarılarda bulunan Acun Ilıcalı, Survivor’ın en çok ceza alan yarışmacısı Yunus Emre’nin önce doğum gününü kutladı sonra da ceza verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor 2024’ün en çok ceza alan yarışmacısı olan Yunus Emre yine rahat durmadı ve yine ceza aldı.
Dokunulmazlık oyunu sırasında Damla’ya söylediği söz sonrasında Ogeday’ın tepkisi ile karşılaşan Yunus Emre’nin tepkisi yine küfürle oldu.
Kendisine ‘sarı’ diyen Ogeday’a küfürler eden Yunus Emre, Survivor yapım ekibinden birine de tepki gösterdi.
Kendisini oyun alanından çıkarmak için gelen bir kişinin ‘neden küfrediyorsun’ sorusuna ‘Canım küfretmek istiyor’ diyerek cevap verdi.
Yaşananlar sonrasında konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, önce Yunus Emre’nin doğum gününü kutladı sonra da kendisine 2 ödülden men cezası verdiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte Survivor'da Yunus Emre'nin 2 ödül ceza almasına neden olan olay...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın