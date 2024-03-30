Survivor’da Kaos Bitmiyor: Survivor'un Hırçın Çocuğu Yunus Emre Doğum Gününde de Ceza Yedi

Survivor’ın en fazla ceza alan yarışmacısı olan Yunus Emre, doğrum gününde de ceza almadan duramadı. Ogeday ile yaşadığı gerginlik sonrasında küfürler eden, Survivor yapım ekibinden de bir kişiye sert tepkiler veren Yunus Emre yine ceza aldı. Konsey de uyarılarda bulunan Acun Ilıcalı, Survivor’ın en çok ceza alan yarışmacısı Yunus Emre’nin önce doğum gününü kutladı sonra da ceza verdi.