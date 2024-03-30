Survivor’da Üst Üste Şoke Eden Haberler: Gizem Memiç ve Yağmur Sakatlıkları Nedeniyle Survivor’a Veda Etti
Survivor’da Üst Üste Şoke Eden Haberler: Gizem Memiç ve Yağmur Sakatlıkları Nedeniyle Survivor’a Veda Etti
Survivor’da sakatlıklar da yaşanan kavgalar ve olaylar kadar bitmeden devam ediyor. Survivor’da kırmızı takımdaki yarışmacılardan Gizem Memiç ve mavi takımdaki yarışmacılardan Yağmur yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Survivor’dan diskalifiye edildi. İki yarışmacının da Survivor’a sakatlık nedeniyle veda ettiğini Acun Ilıcalı ada konseyinde duyurdu.
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Survivor’da sakatlıklar bitmiyor. Turabi ile başlayan Nagihan ile devam eden sakatlıklar serisine iki yarışmacı daha katıldı.
Survivor’da mavi takımda mücadele eden Gizem Memiç, geçtiğimiz haftalarda sakatlanmış ve yaklaşık 2 haftadır yarışmalara katılamıyordu.
Acun Ilıcalı, konsey toplantısında yaptığı açıklamada Gizem Memiç’in dizindeki sakatlık nedeniyle artık yarışamayacağını ve diskalifiye edildiğini duyurdu.
Gizem Memiç sonrasında bir kötü haber de mavi takıma geldi.
Survivor’da mavi takım yarışmacılarından Yağmur’un da yaşadığı sakatlık sonrasında yapılan kontrollerde bileğinde kırık olduğu ortaya çıktı.
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Acun Ilıcalı Yağmur için de yaptığı açıklamada Yağmur’un da Survivor’a veda etmek zorunda olduğunu duyurdu.
Kadın yarışmacılar sayısındaki azalma nedeniyle Survivor’da iki hafta üst üste erkek elemesi yapılacak.
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