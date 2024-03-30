Survivor’da Üst Üste Şoke Eden Haberler: Gizem Memiç ve Yağmur Sakatlıkları Nedeniyle Survivor’a Veda Etti

Survivor’da sakatlıklar da yaşanan kavgalar ve olaylar kadar bitmeden devam ediyor. Survivor’da kırmızı takımdaki yarışmacılardan Gizem Memiç ve mavi takımdaki yarışmacılardan Yağmur yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Survivor’dan diskalifiye edildi. İki yarışmacının da Survivor’a sakatlık nedeniyle veda ettiğini Acun Ilıcalı ada konseyinde duyurdu.