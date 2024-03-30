Acı Haberi Yeni Aldı: Survivor'dan Elenen Aysu'dan İlk Paylaşım Geldi!
Acı Haberi Yeni Aldı: Survivor'dan Elenen Aysu'dan İlk Paylaşım Geldi!
Survivor All Star'ın son elenen yarışmacısı Aysu Keskin'in yarışmanın ardından ilk sosyal medya paylaşımı merakla beklenirken, Keskin döner dönmez aldığı acı bir haberi duyurarak herkesi şaşırttı.
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Survivor All Star'ın son eleme düellosunun finalinde Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları Aysu ve Aleyna karşılaşmış ve elenen Aysu Keskin olmuştu.
Yarışmadan elenmesinin ardından Aysu'nun sosyal medya hesabından yapacağı ilk paylaşım büyük merak konusu olurken, o paylaşım sonunda geldi.
Yarışmadan döner dönmez üzücü bir haberle karşılaşan Aysu Keskin, yaptığı paylaşımla yakın arkadaşı Ersan Martin'in vefatını öğrendiğini açıkladı.
"Çıkar çıkmaz böyle bir haber almak en korktuğum şeydi ve başıma geldi. Bu benim sınavım sanırım." diyen Aysu üzücü haberi böyle paylaştı.
İşte Aysu Keskin'in paylaşımı:
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