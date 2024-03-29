Pembe'nin Beterin Beteriyle Karşılaştığı Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Pembe'nin Beterin Beteriyle Karşılaştığı Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine hepimizi dumur etti. Doğa'nın Giray'la tanışması kalplerimizi eritirken, Pembe'nin düğün sabahı Görkem'in gerçek yüzünü görmemiz derin bir oh çektirdi. Olaylar bitmek bilmezken haliyle Kızılcık Şerbeti'ne yorum yağdı.
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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü Pembe'nin verdiği tepkiyle izledik.
Doğa'nın Giray'la tanışmasından tutun da Umut'un Rüzgar'ın Nursema'ya hislerini öğrenmesine kadar türlü olayların olduğu Şerbo'da yine son sahne hepimizi dumur etti.
Fatih ve Görkem'in düğün sabahını izlediğimiz son sahnede Görkem'in Pembe'ye meydan okuduğu anlar hepimizi şoke ederken, Pembe'nin Doğa'yı mumla arayacağının sinyallerini aldık.
Pembe'nin karmanın allahını yaşadığı son bölüme haliyle pek çok tepki geldi. İşte onlardan bazıları:
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