Pembe'nin Beterin Beteriyle Karşılaştığı Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine hepimizi dumur etti. Doğa'nın Giray'la tanışması kalplerimizi eritirken, Pembe'nin düğün sabahı Görkem'in gerçek yüzünü görmemiz derin bir oh çektirdi. Olaylar bitmek bilmezken haliyle Kızılcık Şerbeti'ne yorum yağdı.