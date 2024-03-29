Görüş Bildir
Haberler
TV
Pembe'nin Beterin Beteriyle Karşılaştığı Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Pembe'nin Beterin Beteriyle Karşılaştığı Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 01:02

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine hepimizi dumur etti. Doğa'nın Giray'la tanışması kalplerimizi eritirken, Pembe'nin düğün sabahı Görkem'in gerçek yüzünü görmemiz derin bir oh çektirdi. Olaylar bitmek bilmezken haliyle Kızılcık Şerbeti'ne yorum yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü Pembe'nin verdiği tepkiyle izledik.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü Pembe'nin verdiği tepkiyle izledik.

Doğa'nın Giray'la tanışmasından tutun da Umut'un Rüzgar'ın Nursema'ya hislerini öğrenmesine kadar türlü olayların olduğu Şerbo'da yine son sahne hepimizi dumur etti.

Doğa'nın Giray'la tanışmasından tutun da Umut'un Rüzgar'ın Nursema'ya hislerini öğrenmesine kadar türlü olayların olduğu Şerbo'da yine son sahne hepimizi dumur etti.

Fatih ve Görkem'in düğün sabahını izlediğimiz son sahnede Görkem'in Pembe'ye meydan okuduğu anlar hepimizi şoke ederken, Pembe'nin Doğa'yı mumla arayacağının sinyallerini aldık.

Fatih ve Görkem'in düğün sabahını izlediğimiz son sahnede Görkem'in Pembe'ye meydan okuduğu anlar hepimizi şoke ederken, Pembe'nin Doğa'yı mumla arayacağının sinyallerini aldık.

Pembe'nin karmanın allahını yaşadığı son bölüme haliyle pek çok tepki geldi. İşte onlardan bazıları:

Pembe'nin karmanın allahını yaşadığı son bölüme haliyle pek çok tepki geldi. İşte onlardan bazıları:
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?