Kızıl Goncalar'ın Naim'inden Sürpriz Doğum Gününde Esprili Mert Yazıcıoğlu Göndermesi!

NOW ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar'ın Naim ve Cüneyd'i Mert Turak ile Mert Yazıcıoğlu, sosyal medyada sık sık birbirilerini zorbalayan paylaşımlarıyla gündem oluyor. Esprili ikilinin arkadaşlığı takipçilerini gülmekten kırarken, Mert Turak'ın sürpriz doğum günü kutlamasında yine Mert Yazıcıoğlu'nun ismi geçti.