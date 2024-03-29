Kızıl Goncalar'ın Naim'inden Sürpriz Doğum Gününde Esprili Mert Yazıcıoğlu Göndermesi!
Kızıl Goncalar'ın Naim'inden Sürpriz Doğum Gününde Esprili Mert Yazıcıoğlu Göndermesi!
NOW ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar'ın Naim ve Cüneyd'i Mert Turak ile Mert Yazıcıoğlu, sosyal medyada sık sık birbirilerini zorbalayan paylaşımlarıyla gündem oluyor. Esprili ikilinin arkadaşlığı takipçilerini gülmekten kırarken, Mert Turak'ın sürpriz doğum günü kutlamasında yine Mert Yazıcıoğlu'nun ismi geçti.
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NOW ekranlarının fenomen dizisi Kızıl Goncalar her bölümüyle viral olurken, dizi setinde yaşananlar da apayrı bir gündem oluşturuyor.
Dizi farklı konusuyla çok sevilirken, ayrıca dizi oyuncularının sosyal medya hesaplarını aktif kullanmaları ayrı bir ilgi uyandırıyor.
Birbirlerini zorbalayan paylaşımlarıyla bilinen ikiliden Mert Yazıcıoğlu son olarak Mert Turak'ın doğum gününü bu fotoğrafla kutlarken, Mert Turak'a yapılan sürpriz doğum gününde Yazıcıoğlu'na gönderme geldi.
Sette kendisine sürpriz doğum günü kutlaması yapılan Turak'ın kendisine uzatılan pastaya bakıp "İçinden Mert Yazıcıoğlu çıkmasın" dediği anlar kısa sürede gündem oldu.
İşte o anlar:
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