3. Sezonu Göremeyecek: Star TV'nin İddialı Dizisi İçin Flaş Final Kararı!
3. Sezonu Göremeyecek: Star TV'nin İddialı Dizisi İçin Flaş Final Kararı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
Yayın döneminin bittiği Haziran ayı yaklaşırken, kanallar hangi dizilerin final yapacağını da duyurmaya başladı. Reyting oranlarına bakıldığında gelecek sezonu göremeyecek diziler kesinleşse de Star TV'den beklenmedik bir hamle geldi ve 2 sezondur yayınlanan dizisi için final kararı aldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yayın döneminin bittiği Haziran ayına çok az bir zaman kaldı. E haliyle kanallar final yapacakları dizileri de yavaş yavaş duyurmaya başladı.
Son iki sezondur OGM Yapım'ın dizilerini yayınlayan Star TV şu an 4 diziyle devam ederken, bunlardan Yalı Çapkını ve Ömer iki sezondur ekran yolculuğuna devam ediyor.
Hem Ömer hem Yalı Çapkını ilk sezon aldıkları reyting oranlarının yanından bile geçemezken, iki dizinin yeni sezon ümitleri de yitiriliyordu.
Reyting oranları düşen dizilerin final ihtimali kuvvetlenirken, Birsen Altuntaş beklenen kötü haberi verdi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki sezondur yayınlanan Ömer dizisi final yapacak.
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Altuntaş'ın haberine göre Ömer dizisi erken final yaparak 6 Mayıs günü 54. bölümüyle ekranlara veda edecek.
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