3. Sezonu Göremeyecek: Star TV'nin İddialı Dizisi İçin Flaş Final Kararı!

Yayın döneminin bittiği Haziran ayı yaklaşırken, kanallar hangi dizilerin final yapacağını da duyurmaya başladı. Reyting oranlarına bakıldığında gelecek sezonu göremeyecek diziler kesinleşse de Star TV'den beklenmedik bir hamle geldi ve 2 sezondur yayınlanan dizisi için final kararı aldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş