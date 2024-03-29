Survivor'da Yeni Skandal: Hakan, Gizlice Yemek Yerken Yakalandı!
Survivor'da Yeni Skandal: Hakan, Gizlice Yemek Yerken Yakalandı!
Survivor All Star'ın her bölümü bambaşka sebeplerle gündem olurken, son bölümde Hakan'ın garip halleri kameralara yakalandı. Düello esnasında kenara çekilen Hakan cebinden çıkardığı yiyeceği gizlice yerken, o anlar kurguda fark edilmeyerek yayınlandı.
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Acun Ilıcalı'nın bile çıldırdığı Survivor All Star her bölüm başka bir mevzuyla gündeme bomba gibi düşerken, yine bir yemek skandalı ortaya çıktı.
Aysu'nun abisinin gizlice yemek yollaması, Aleyna ve Yunus Emre'nin kahve içmesi ve Poyraz'ın ev soymasına kadar yemek söz konusu olunca Survivor'da kaos bitmek bilmezken, son bölümde yine yemekle alakalı bir durum gözlerden kaçmadı.
Son bölümde Aleyna, Aysu, Merve ve Berna arasında yaşanan düello oyunu yayınlanırken, oyunu kenardan izleyen Hakan'ın halleri dikkatli izleyiciler tarafından fark edildi.
Eli cebinde bench kenarından dikilen Hakan'ın cebinden çıkardığı bir yiyeceği ısırıp tekrardan cebine koyduğu montajda fark edilmezken, bu anlar haliyle televizyonda yayınlandı.
İşte o anlar:
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