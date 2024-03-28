Survivor Aleyna, Kendisini Desteklemeyen Yunus Emre'ye Trip Attı!

Survivor All Star'ın en karmaşık olaylarından biri hiç şüphesiz Aleyna ve Yunus Emre'nin yakın arkadaşlığı. Evli olan Yunus Emre'nin uyarılarına rağmen Aleyna'dan uzak duramayan Yunus Emre her bölüm Aleyna'yla yakın tavırlarıyla gündem olurken, düelloya çıkan Aleyna'nın Yunus Emre'ye resmen trip atması gözden kaçmadı.