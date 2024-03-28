Survivor Aleyna, Kendisini Desteklemeyen Yunus Emre'ye Trip Attı!
Survivor Aleyna, Kendisini Desteklemeyen Yunus Emre'ye Trip Attı!
Survivor All Star'ın en karmaşık olaylarından biri hiç şüphesiz Aleyna ve Yunus Emre'nin yakın arkadaşlığı. Evli olan Yunus Emre'nin uyarılarına rağmen Aleyna'dan uzak duramayan Yunus Emre her bölüm Aleyna'yla yakın tavırlarıyla gündem olurken, düelloya çıkan Aleyna'nın Yunus Emre'ye resmen trip atması gözden kaçmadı.
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Survivor All Star'ın en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Aleyna ve Yunus Emre'nin aşırı yakın tavırları.
Kırmızı takımda yer alan Aleyna ve Yunus Emre yakın arkadaş mı yoksa aralarında bir aşk mı var bilemesek de Yunus Emre'nin eşi Beria, kocasını bu yakınlık konusunda uyarmıştı.
Karısının uyarısına rağmen Aleyna'dan uzaklaşmayan Yunus Emre ve Aleyna her bölüm daha da yakın tavırlara girerken, son bölümde ikili arasında yeni bir olay yaşandı.
Eleme adayı olan Aleyna düello esnasında gergin tavırlarıyla dikkat çekerken, kendisine tezahürat yapmayan Yunus Emre'ye resmen trip attı.
Yunus Emre'ye "Sesin çıkmıyor" deyip hesap soran Aleyna bu durumu sorgularken, Yunus Emre'nin gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı.
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İşte o anlar:
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