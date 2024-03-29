Şaşırtan Detay: Bahar Dizisinde Evren'in Repliği Buğra Gülsoy'un Kitabından Çıktı!
Şaşırtan Detay: Bahar Dizisinde Evren'in Repliği Buğra Gülsoy'un Kitabından Çıktı!
Show TV ekranlarının en sevilen işlerinden Bahar tam gaz ilerlerken, Bahar dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy'un enfes sahnesi için şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Evren'in tiradının yer aldığı sahne izleyicilerden beğeni alırken, o sahnedeki replikler Buğra Gülsoy'un kitabından alıntıymış!
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Show TV'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Bahar tam gaz ilerliyor.
Her bölümü apayrı bir heyecan yaratan Bahar dizisi izleyicilerin göz bebeği haline gelirken, dizinin Evren'i Buğra Gülsoy hakkında bomba bir detay fark edildi.
Her karakterin hikâyesine ayrıca odaklanan Bahar dizisinde Evren'in efsane tiradını zevkle izlemiştik.
Evren'in kullandığı replikler resmen ruhumuza işlerken, meğer o repliklerin mimarı Evren'i canlandıran Buğra Gülsoy'un tam kendisiymiş!
Dikkatli bir izleyici, o sahnedeki repliklerin Buğra Gülsoy'un Luna isimli kitabından alıntı olduğunu fark etti.
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İşte o sahne:
Alıntıyı da buraya bırakalım:
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