Şaşırtan Detay: Bahar Dizisinde Evren'in Repliği Buğra Gülsoy'un Kitabından Çıktı!

Show TV ekranlarının en sevilen işlerinden Bahar tam gaz ilerlerken, Bahar dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy'un enfes sahnesi için şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Evren'in tiradının yer aldığı sahne izleyicilerden beğeni alırken, o sahnedeki replikler Buğra Gülsoy'un kitabından alıntıymış!