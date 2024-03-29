Bu Uyum Şaka mı? Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Yeni Partneri Giray'a Yorum Yağdı!
Bu Uyum Şaka mı? Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Yeni Partneri Giray'a Yorum Yağdı!
Ekranların reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine fırtınalar estirdi. Fatih illetinden kurtulduktan sonra Doğa için yeni partner Giray'ın geleceği haberi herkesi heyecanlandırırken, Giray ve Doğa'nın uyumu hepimizi eritti.
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Reytingleri altüst eden Kızılcık Şerbeti her bölümüyle ağzımızı bir karış açık bırakmayı başarıyor.
Doğa'nın Fatih illetinden kurtulmasının ardından biricik Doğa'mıza yeni bir partnerin gelmesini beklerken Giray hepimize ilaç gelmişti.
Son bölümde Kaan Taşaner'in canlandırdığı Giray Şifacıgil karakteri sonunda Şerbo'da boy gösterirken, Doğa'yla tatlı-sert tanışması ve hepimizi eriten flörtöz halleri bu ilişkiye onay vermemiz sağladı.
Biricik Doğa'mızın yüzüne renk gelmesini sağlayan Giray'a Fatih'e benzememesini tembihlerken yeni çiftimize gelen tepkileri sizler için sıraladık.
İşte tepkilerden bazıları:
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Siz bu çifti nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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