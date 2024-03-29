Bahar Dizisiyle Ekrana Renk Getiren Demet Evgar'dan Çok Konuşulacak Açıklamalar!
Bahar Dizisiyle Ekrana Renk Getiren Demet Evgar'dan Çok Konuşulacak Açıklamalar!
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Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi tıpkı ismi gibi ekranlara "bahar" getirdi.
Artık alıştığımız acıklı ve bolca şiddet unsurunun olduğu dizilerin yanında tüm gerçekçiliği ve pozitifliğiyle bünyemize ilaç gibi gelen Bahar hepimizin bayılarak izlediği bir dizi haline gelirken, dizinin başrolü Demet Evgar'dan bomba açıklamalar geldi.
Bahar dizisinin TV dizileri açısından neler değiştirebileceğine yanıt veren Evgar, dizinin başarısını ve etkisini şu sözlerle özetledi:
“Değiştirdi bile; bizde tabiri caizse tutan, izleyicinin kabul ettiği işler hemen bir 'akım' olarak kabul ediliyor ve aynı türün farklı tonlarında pek çok iş izliyoruz."
"Bahar, patriyarka düzenine dayanan dizilerin egemenliğinde gerçekten çiçek gibi açtı. Salt 'kadın işi' dememiz mümkün değil. Evet, dümende bir kadın var ama aslında dümende hayatın kendisi var."
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"Salt komedi de, trajedinin içindeki mizah da, kötücülük de, iyileştiricilik de tüm bu nosyonlar bir ağacın dalları misali Bahar'da can buluyor.”
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