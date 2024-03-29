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Devam Kararı Alındı: Star TV'nin Sevilen Dizisi Yeni Sezon Onayı Aldı!

Devam Kararı Alındı: Star TV'nin Sevilen Dizisi Yeni Sezon Onayı Aldı!

Star tv yerli dizi yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 21:57

Star TV yayındaki dizileri hakkında kararlar almaya devam ederken, sevilen bir diziye yeni sezon onayı verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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Yayın dönemi biterken, kanallar yeni sezona taşıyacakları dizileri yavaş yavaş duyurmaya başladı.

Yayın dönemi biterken, kanallar yeni sezona taşıyacakları dizileri yavaş yavaş duyurmaya başladı.

Şu an dört diziyle devam eden Star TV Ömer dizisinin finalini duyururken, Yalı Çapkını, Sakla Beni ve Yan Oda dizilerinin akıbeti merak ediliyordu.

Şu an dört diziyle devam eden Star TV Ömer dizisinin finalini duyururken, Yalı Çapkını, Sakla Beni ve Yan Oda dizilerinin akıbeti merak ediliyordu.

Birsen Altuntaş, Ömer'in final kararının ardından Star TV'nin Yalı Çapkını hakkında aldığı kararı açıkladı.

Birsen Altuntaş, Ömer'in final kararının ardından Star TV'nin Yalı Çapkını hakkında aldığı kararı açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını yeni sezonu garantileyip 3. sezon onayı aldı.

Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını yeni sezonu garantileyip 3. sezon onayı aldı.

Yalı Çapkını 7 Haziran günü sezon finali yapıp, yeni yayın döneminde tekrardan ekranlara dönecek.

Yalı Çapkını 7 Haziran günü sezon finali yapıp, yeni yayın döneminde tekrardan ekranlara dönecek.

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