Devam Kararı Alındı: Star TV'nin Sevilen Dizisi Yeni Sezon Onayı Aldı!
Devam Kararı Alındı: Star TV'nin Sevilen Dizisi Yeni Sezon Onayı Aldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Star TV yayındaki dizileri hakkında kararlar almaya devam ederken, sevilen bir diziye yeni sezon onayı verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yayın dönemi biterken, kanallar yeni sezona taşıyacakları dizileri yavaş yavaş duyurmaya başladı.
Şu an dört diziyle devam eden Star TV Ömer dizisinin finalini duyururken, Yalı Çapkını, Sakla Beni ve Yan Oda dizilerinin akıbeti merak ediliyordu.
Birsen Altuntaş, Ömer'in final kararının ardından Star TV'nin Yalı Çapkını hakkında aldığı kararı açıkladı.
Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını yeni sezonu garantileyip 3. sezon onayı aldı.
Yalı Çapkını 7 Haziran günü sezon finali yapıp, yeni yayın döneminde tekrardan ekranlara dönecek.
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