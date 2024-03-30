Saba Tümer'e Anlattı: Acun Ilıcalı'nın Yıllar Sonra Ortaya Çıkan "O Ses Türkiye" Anısı!
Saba Tümer'e Anlattı: Acun Ilıcalı'nın Yıllar Sonra Ortaya Çıkan "O Ses Türkiye" Anısı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=WmCYU...
Televizyonun dahi ismi Acun Ilıcalı, Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk oldu. Saba Tümer'le programında samimi açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye döneminde yaşadığı bir olayla herkesi şaşırttı.
KAYNAK: Saba Tümer'le
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yaptığı her program reyting rekorları kıran Acun Ilıcalı, televizyonun dahi ismi olarak anılmaya devam ediyor.
Özel hayatı hakkında ketum biri olan Ilıcalı'nın yaşamı sık sık merak konusu olurken, Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk olan Ilıcalı samimi açıklamalarda bulundu.
'Benim hayatım rezil olmakla geçti' diyen Ilıcalı, insanları tanıyamamaktan dolayı sık sık sorun yaşadığını belirtirken, bu konuda O Ses Türkiye dönemi yaşadığı bir sıkıntıyı da anlattı.
"Ben muhabbet edip üçüncü dakika tanımadığım insanlar oldu. Arkadaşım zannedip konuşuyorum üçüncü dakika... Ya benim başıma neler geldi bu insan tanımamaktan."
"Bir gün hiç unutmuyorum. O Ses Türkiye Hasan var şampiyon olmuştu. Bir gün bir statta Hasan'ı gördüm. O Ses'in de yıldızlarını yılbaşında çıkarma kararı aldık. Gördüm statda milli maç."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Dedim yılbaşında bizdesin, ne yapacaksın şarkı söyleyeceksin. 'Kim söyleyecek abi?' dedi. Sen söyleyeceksin kim söyleyecek sakın program yapma arayacaklar seni dedim."
"Sonra Esat geldi kiminle konuştuğumu sordu. O Ses Hasan'la konuştuğumu söyledim. Bana nerede olduğunu sordu. Uzaktan gösterince onun Hasan olmadığını söyledi. Konuştuğum kişinin de ramazanda bizim kanalda çıkan imam arkadaş olduğunu söyledi''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda