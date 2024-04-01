Merak Uyandırdı: İnci Taneleri'nin İki Hafta Yayınlanmayacak Olmasının Nedeni Ne?
Merak Uyandırdı: İnci Taneleri'nin İki Hafta Yayınlanmayacak Olmasının Nedeni Ne?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri, perşembe akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi iki hafta yayınlanmayacak. Bakalım İnci Taneleri'nin iki hafta yayınlanmamasının nedeni neymiş?
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Kanal D'nin iddialı yapımlarından İnci Taneleri, perşembe akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor.
Karakterlerin hayat hikayelerine gitgide odaklanan dizide sırlar yavaş yavaş çözülmeye başlamıştı.
Azem'in oğlu Cihan'ın (Özgür) gelişiyle de dizinin heyecan seviyesi daha da artmıştı.
Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre İnci Taneleri iki hafta boyunca yayınlanmayacak.
"İnci Taneleri ceza mı aldı?" sorusunu akıllara getiren bu iki haftalık aranın nedeni aslında çok daha basitmiş.
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Altuntaş'ın haberine göre dizinin bu haftaki bölümünün çekimleri yetişmemiş. Önümüzdeki hafta da bayram nedeniyle yayınlanmayacak dizi böylece iki hafta ara vermiş olacak.
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