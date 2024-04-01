Merak Uyandırdı: İnci Taneleri'nin İki Hafta Yayınlanmayacak Olmasının Nedeni Ne?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri, perşembe akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi iki hafta yayınlanmayacak. Bakalım İnci Taneleri'nin iki hafta yayınlanmamasının nedeni neymiş?