Avatar Atakan'ın Survivor'dan Gönderme Yaptığı Adem Kılıçcı Tepkisiz Kalmadı: "Diğer Çaldıklarını Unutmuşlar!"
Avatar Atakan'ın Survivor'dan Gönderme Yaptığı Adem Kılıçcı Tepkisiz Kalmadı: "Diğer Çaldıklarını Unutmuşlar!"
Survivor All Star'a katılmayan Adem Kılıçcı, katıldığı Katarsis programında Survivor'la ilgili itiraflarda bulunmuş ve Acun Ilıcalı'ya kırgınlığını dile getirmişti. Üstünden geçen kısa bir sürenin ardından Survivor'da yarışmacı olan Avatar Atakan'ın gönderme yaptığı Adem Kılıçcı cevabını yine esirgemedi!
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Milli boksör Adem Kılıçcı, Survivor'a katıldığı iki sezonda bir şampiyonluk ve bir de ikincilik elde etmişti.
Survivor All Star'a neden katılmadığı merak konusu olan Adem, Katarsis'e katılarak Survivor'ın gerçek yüzüyle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu.
Acun Ilıcalı'ya kırgınlığını dile getiren Kılıçcı açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.
Tam da bu açıklamaların üstünde Survivor All Star'da yarışan Avatar Atakan'dan Adem Kılıçcı'ya 'dolma' göndermesi geldi.
Kendisine yapılan bu göndermeye cevap veren Adem, "Diğer çaldıklarını, yediklerini, içtiklerini muhtemelen unutmuşlar. Söz konusu ben olunca hatırlatılıyor bir şekilde. En azından biz çalıp sizin gibi kendimizi beslemiyoruz." dedi.
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Kılıçcı ayrıca "Bizim yaptığımız Robin Hood'luk da sizin yaptığınız puştluk mu onu bilemiyorum" dedi. Siz bu sözler hakkında ne düşünüyorsunuz?
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