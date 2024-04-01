Avatar Atakan'ın Survivor'dan Gönderme Yaptığı Adem Kılıçcı Tepkisiz Kalmadı: "Diğer Çaldıklarını Unutmuşlar!"

Survivor All Star'a katılmayan Adem Kılıçcı, katıldığı Katarsis programında Survivor'la ilgili itiraflarda bulunmuş ve Acun Ilıcalı'ya kırgınlığını dile getirmişti. Üstünden geçen kısa bir sürenin ardından Survivor'da yarışmacı olan Avatar Atakan'ın gönderme yaptığı Adem Kılıçcı cevabını yine esirgemedi!