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Survivor'da Yunus Emre'nin Hilmi Cem'e Küfürlü Motivasyonunu Montajla Atmayı Unuttular!

Survivor'da Yunus Emre'nin Hilmi Cem'e Küfürlü Motivasyonunu Montajla Atmayı Unuttular!

survivor
themyscira - Misafir Editör
03.04.2024 - 10:56

Survivor All Star'da bitmek bilmez cezaların adamı Yunus Emre bir kez daha izleyiciyi şoke etti. Parkurda Hilmi Cem'i motive etmek için ettiği küfrün montajla atılmasının unutulması izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

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Son yılların en olaylı Survivor'ında olayların temelinde yer alan isim genellikle Yunus Emre oluyor.

Son yılların en olaylı Survivor'ında olayların temelinde yer alan isim genellikle Yunus Emre oluyor.

Sakinliğini korumakta güçlük çektiği için sık sık tartışmaya karışan ve küfürler eden Yunus Emre, 20'nin üstünde ödülden yararlanamama cezası alarak rekor kırdı.

Sakinliğini korumakta güçlük çektiği için sık sık tartışmaya karışan ve küfürler eden Yunus Emre, 20'nin üstünde ödülden yararlanamama cezası alarak rekor kırdı.

Hatta bir kez daha diskalifiye olmanın eşiğinden döndü...

Bu kez onu gündeme getiren karıştığı kavga ya da öfkesi değil, Hilmi Cem'e yaptığı motivasyon konuşması oldu.

Bu kez onu gündeme getiren karıştığı kavga ya da öfkesi değil, Hilmi Cem'e yaptığı motivasyon konuşması oldu.

Survivor ekibinin montajla atmayı unuttuğu görüntülerde Yunus Emre'nin Hilmi Cem'e söyledikleri izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

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