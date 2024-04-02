Bahar'ın Son Sahnesinde Timur ve Rengin'i Birlikte Görerek İlişkilerini Resmen Öğrenen Kişi Kim?

Ekranlarda çiçek açtıran Bahar dizisi sekizinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hem güldürüp hem de üzüntüden kahreden son bölümün finalinde Rengin ve Timur'u birlikte görerek ilişkilerini birinin öğrendiğine tanık olduk. Ancak o kişinin kim olduğu henüz belirsiz. Rengin ve Timur ilişkisini tüm gerçekliğiyle öğrenen ilk kişinin kim olduğunu söylüyoruz!