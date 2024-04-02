Bahar'ın Son Sahnesinde Timur ve Rengin'i Birlikte Görerek İlişkilerini Resmen Öğrenen Kişi Kim?
Bahar'ın Son Sahnesinde Timur ve Rengin'i Birlikte Görerek İlişkilerini Resmen Öğrenen Kişi Kim?
Ekranlarda çiçek açtıran Bahar dizisi sekizinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hem güldürüp hem de üzüntüden kahreden son bölümün finalinde Rengin ve Timur'u birlikte görerek ilişkilerini birinin öğrendiğine tanık olduk. Ancak o kişinin kim olduğu henüz belirsiz. Rengin ve Timur ilişkisini tüm gerçekliğiyle öğrenen ilk kişinin kim olduğunu söylüyoruz!
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi ilk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayarak reytinglerde zirveye oturmayı başardı.
Sekizinci bölümüyle ekrana gelen dizide hem pek çok düğüm çözüldü hem de fazlasıyla kafalar karıştı.
Gelelim dizinin son sahnesine... Timur'un Rengin'e bir daha onu hiç yalnız bırakmayacağını söyleyerek sarıldığı anlara biri tanık oldu.
O sahneyi sizler için şöyle bırakalım:
Bahar'ın Rengin'in odasına doğru yol aldığını görsek de bu sahnede ikiliyi gören muhtemelen Bahar değil.
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Üstelik bu bir erkek bedeni! Yani Timur ve Rengin'i gören ya Aziz Uras ya da Evren.
Ancak dizinin orijinal versiyonunda bu ilişkiyi ilk öğrenen oğulları oluyordu. Dolayısıyla gören kişinin Aziz Uras olma olasılığı çok daha yüksek.
Ancak bu sorunun cevabını 16 Nisan'dan önce öğrenemeyeceğiz. Çünkü dizi bayram arasına giriyor.
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