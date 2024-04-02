Mehmet Şef'in MasterChef'te Unutamadığı Yarışmacıya Sözleri Yeniden Gündem Oldu: "Herkes Şaklaban Derken..."
Mehmet Şef'in MasterChef'te Unutamadığı Yarışmacıya Sözleri Yeniden Gündem Oldu: "Herkes Şaklaban Derken..."
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=nV6xi...
TV ekranlarının en sevilen yemek yarışması MasterChef, Show TV'deki eski versiyonunun ardından 2018'de TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlamıştı. Her yaştan izleyiciyi ekrana bağlayan ve sevilerek izlenen yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri de tatlı-sert yapısıyla bilinen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya. Yalçınkaya'nın sık sık tartıştığı yarışmalarla ilgili sorulan soruya verdiği yanıt yeniden gündem oldu.
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TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve gelmiş geçmiş en sevilen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef, yayınlanmadığı dönemde de gündem olmayı başarıyor.
Bu zamana kadar yarışmaya katılan neredeyse tüm yarışmacıların popüler olmasının yanı sıra, yarışmada jürilik yapan şefler de sık sık konuşulmaya devam ediyor.
Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile birlikte yarışmada jürilik yapan Mehmet Yalçınkaya da özellikle yarışmacılara karşı sert tavrıyla dikkat çekiyor.
Ancak her ne kadar sert bir imajı da olsa yarışmacılara karşı içten içe son derece şefkatli olduğu bilinen Mehmet Şef'in 2020 yılında yaptığı bir röportaj yeniden gündem oldu.
Hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu olan Mehmet Yalçınkaya, "MasterChef'te unutamadığı yarışmacı" sorusuna verdiği yanıtla duygusal anlar yaşatmış.
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Unutamadığı yarışmacının Yasin olduğunu açıklayan Mehmet Şef, Yasin'i yarışmaya aldıkları için çok eleştirildiklerini söyledi.
Mehmet Şef ayrıca Yasin'in bir hikayesi olduğunu, herkesin şaklaban dediği yarışmacının aslında iyi ve başarılı bir insan olduğunu söyledi.
Videoyu buradan izleyebilirsiniz.
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