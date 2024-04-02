Mehmet Şef'in MasterChef'te Unutamadığı Yarışmacıya Sözleri Yeniden Gündem Oldu: "Herkes Şaklaban Derken..."

TV ekranlarının en sevilen yemek yarışması MasterChef, Show TV'deki eski versiyonunun ardından 2018'de TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlamıştı. Her yaştan izleyiciyi ekrana bağlayan ve sevilerek izlenen yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri de tatlı-sert yapısıyla bilinen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya. Yalçınkaya'nın sık sık tartıştığı yarışmalarla ilgili sorulan soruya verdiği yanıt yeniden gündem oldu.