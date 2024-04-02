Eşiyle İlişkiye Girerken Acillik Olan Kadın "Üzerimizde Büyü Var" Dedi

'Şu an yaşadığınız şey vajinusmus olarak gözüküyor. Özellikle bizim ülkemizde çok fazla görüyoruz. Sanki çok korkutucu, ürkütücü bir olaymış gibi anlatıldığı için cinsellikten uzaklaşıyorsunuz. Psikolojik tedavisiz bunu önlemek mümkün değil'