Eşiyle İlişkiye Girerken Acillik Olan Kadın "Üzerimizde Büyü Var" Dedi
Eşiyle İlişkiye Girerken Acillik Olan Kadın "Üzerimizde Büyü Var" Dedi
Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında izleyicileri epey şaşırtan anlar yaşandı. Eşiyle cinsel ilişkiye giremediğini ve hastanelik olduğunu belirten kadın, kendisine büyü yapıldığını anlattı.
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında izleyicileri dumur eden anlar yaşandı.
Yeni evli olduğunu ve eşiyle cinsel birliktelik yaşayamadığını anlatan Tuğçe Hanım, Ezmeci'ye bu konuda dert yandı.
'Eşimle birlikte olamıyorum. Birkaç kez denedik ama bir türlü yapamadım. Bir keresinde acillik bile oldum. Serum yedim.' diyen Tuğçe Hanım, bu durumun çevresi tarafından da duyulduğunu belirtti.
Eşinin ailesinin "Büyü yapmışlardır" söylemi üzerine hoca hoca gezmelerine rağmen çare bulamadığından yakınan Tuğçe Hanım eşiyle arasının açıldığından bahsederken, Ezmeci'den yorum gecikmedi.
Tuğçe Hanım'ın vajinusmus yaşadığını belirten Ezmeci, Tuğçe Hanım'a şu sözlerle destek oldu:
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