Reyting Kurbanı Oldu: ATV'nin Sevilen Dizisine Şaşırtan Final Kararı!
Reyting Kurbanı Oldu: ATV'nin Sevilen Dizisine Şaşırtan Final Kararı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Birbirinden iddialı dizilerin yayınlandığı yayın dönemi tam gaz devam ederken pek çok dizi düşük reyting oranları nedeniyle erken final yapmak durumunda kalıyor. Bunlardan biri de atv'nin sevilen dizisi oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her gün birbirinden iddialı diziler reytingleri altüst etmeye devam ederken, haliyle beklediği oranları alamayan diziler erken final yapıyor. Bunların arasına bir atv dizisi de dahil oldu.
İddialı yapımlarla isminden söz ettiren atv'de diziler çoğunlukla birkaç sezon sürerken, düşük reytingler nedeniyle yeni bir dizi için final kararı alındı.
O dizi ise yayın hayatına henüz başlayan Yaban Çiçekleri!
Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın başrollerini paylaştığı Yaban Çiçekleri reytinglerde çok düşük oranlar alınca dizinin 3. bölümle final yapmasına karar verildi.
Yaban Çiçekleri, Totalde 1.57 reytingle 27., AB’de 0.60 reytingle 44. ve ABC1’de ise 1.25 reytingle 30. olmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda