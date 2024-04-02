Kızıl Goncalar'da Zeynep'in Cüneyd'e Okumak İstediğini İtiraf Ettiği Sahne Geceye Damga Vurdu
Kızıl Goncalar'da Zeynep'in Cüneyd'e Okumak İstediğini İtiraf Ettiği Sahne Geceye Damga Vurdu
Now ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciyi kendine bağlamış durumda. Her bölümüyle sosyal medyayı resmen etkisi altına alan dizinin son bölümünde Zeynep ve Cüneyd arasında geçen konuşma geceye damgasını vurdu. 'Senden kaçıp okuyayım diye' sözleri Cüneyd'i yaraladı...
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Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ortalığı yangın yerine çeviren ve hem tepkilerin hem övgülerin hedefi olan Kızıl Goncalar, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
Dizinin herkesi ekran başına toplayan ve merakla beklenen hikayelerinden biri de Cüneyd ve Zeynep ikilisi elbette.
Cüneyd'in doktoru Levent, ikili arasındaki evliliğe Cüneyd'in hastalığı dolayısıyla izin verdi. Ancak Levent'in de, Meryem'in de Zeynep'ten okuma konusunda büyük ümitleri var.
Ancak tabii ki Zeynep'e bağlanmaya başlayan Cüneyd'in bu durumdan kesinlikle haberi yok...
Son bölümde ise Cüneyd, Zeynep'i karşısına alarak annesinin böyle bir şey yapmayacağını bildiğini ve asıl sebebinin ne olduğunu soruyor.
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Zeynep ise gözyaşları içerisinde "Okuyayım diye. Senden kaçıp okuyayım diye." cevabını veriyor.
Ardından kendi yaşayışları gereği Cüneyd'in Zeynep'e ne ceza vereceği merak edilirken, konuşmak için yanına çağırması ve söyledikleri herkesin içine oturdu.
"Babam olsam ne yapardım bilmem. Ama sen annem olsan, demek sen de gidecekmişsin."
İşte sosyal medyaya damgasını vuran o sahneler:
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