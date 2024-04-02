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Kızıl Goncalar'da Zeynep'in Cüneyd'e Okumak İstediğini İtiraf Ettiği Sahne Geceye Damga Vurdu

Kızıl Goncalar'da Zeynep'in Cüneyd'e Okumak İstediğini İtiraf Ettiği Sahne Geceye Damga Vurdu

Kızıl Goncalar
GNS
GNS - Onedio Editörü
02.04.2024 - 12:56

Now ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciyi kendine bağlamış durumda. Her bölümüyle sosyal medyayı resmen etkisi altına alan dizinin son bölümünde Zeynep ve Cüneyd arasında geçen konuşma geceye damgasını vurdu. 'Senden kaçıp okuyayım diye' sözleri Cüneyd'i yaraladı...

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Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ortalığı yangın yerine çeviren ve hem tepkilerin hem övgülerin hedefi olan Kızıl Goncalar, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ortalığı yangın yerine çeviren ve hem tepkilerin hem övgülerin hedefi olan Kızıl Goncalar, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaşmış olduğu Kızıl Goncalar dizisinin her bölümü ayrı konuşuluyor. Sosyal medyada ilk bölümden beridir adından söz ettiren yapım, büyük bir merakla takip ediliyor.

Dizinin herkesi ekran başına toplayan ve merakla beklenen hikayelerinden biri de Cüneyd ve Zeynep ikilisi elbette.

Dizinin herkesi ekran başına toplayan ve merakla beklenen hikayelerinden biri de Cüneyd ve Zeynep ikilisi elbette.

Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakteri ve Mina Demirtaş'ın canlandırdığı Zeynep karakteri arasında yaşananları herkes büyük bir ilgiyle izliyor.

Cüneyd'in doktoru Levent, ikili arasındaki evliliğe Cüneyd'in hastalığı dolayısıyla izin verdi. Ancak Levent'in de, Meryem'in de Zeynep'ten okuma konusunda büyük ümitleri var.

Cüneyd'in doktoru Levent, ikili arasındaki evliliğe Cüneyd'in hastalığı dolayısıyla izin verdi. Ancak Levent'in de, Meryem'in de Zeynep'ten okuma konusunda büyük ümitleri var.

Özellikle Meryem, kızının gerçekten başarılı olacağına inanıyor ve okumasını istiyor. Bu konuda Suavi Bey'in destekleri de oldukça fazla.

Ancak tabii ki Zeynep'e bağlanmaya başlayan Cüneyd'in bu durumdan kesinlikle haberi yok...

Ancak tabii ki Zeynep'e bağlanmaya başlayan Cüneyd'in bu durumdan kesinlikle haberi yok...

Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem karakteri, Levent'le iletişimde olduğu öğrenilince eşi tarafından darp ediliyor bildiğiniz üzre.

Son bölümde ise Cüneyd, Zeynep'i karşısına alarak annesinin böyle bir şey yapmayacağını bildiğini ve asıl sebebinin ne olduğunu soruyor.

Son bölümde ise Cüneyd, Zeynep'i karşısına alarak annesinin böyle bir şey yapmayacağını bildiğini ve asıl sebebinin ne olduğunu soruyor.

'Şimdi sana bir kez soracağım. Yalan da karnında doğru da. Annenin iffetsizlik yapmayacağını biliyorum. Seni o eve neden götürdü?'

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Zeynep ise gözyaşları içerisinde "Okuyayım diye. Senden kaçıp okuyayım diye." cevabını veriyor.

Zeynep ise gözyaşları içerisinde "Okuyayım diye. Senden kaçıp okuyayım diye." cevabını veriyor.

Cüneyd de gözyaşlarını gizlemek için arkasını dönüp çıkıp gidiyor.

Ardından kendi yaşayışları gereği Cüneyd'in Zeynep'e ne ceza vereceği merak edilirken, konuşmak için yanına çağırması ve söyledikleri herkesin içine oturdu.

Ardından kendi yaşayışları gereği Cüneyd'in Zeynep'e ne ceza vereceği merak edilirken, konuşmak için yanına çağırması ve söyledikleri herkesin içine oturdu.

'Ben seni tutamam, biliyorsun. Beni biliyorsun. Ben seni bilememişim. Sana ceza vermeyeceğim. Sana ceza vermemenin cezasını da bu sırrı taşıyarak çekeceğim.'

"Babam olsam ne yapardım bilmem. Ama sen annem olsan, demek sen de gidecekmişsin."

"Babam olsam ne yapardım bilmem. Ama sen annem olsan, demek sen de gidecekmişsin."

Cüneyd'in annesinin fanilerin gözünde bir suç işlediği ve cezalandırılacağı için gitmeyi tercih ettiği iması da bu sahnede ortaya çıkıyor.

İşte sosyal medyaya damgasını vuran o sahneler:

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