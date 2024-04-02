Bahar Dizisinin Yapımcısı, Oyuncularla Nasıl Anlaştıklarını Anlattı!
Bahar Dizisinin Yapımcısı, Oyuncularla Nasıl Anlaştıklarını Anlattı!
Bahar dizisinin yapımcısı Asena Bülbüloğlu, sevilen dizinin kadrosuna dair açıklamalarda bulundu. Bülbüloğlu, oyuncuların nasıl seçildiğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Senaryosundan oyuncu kadrosuna kadar Bahar dizisi enfes bir iş çıkarıyor.
Bahar, Türk televizyonları için resmen nefes olurken, dizinin oyuncu kadrosu apayrı bir övgü topluyor.
Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizi kadrosunda yer alan tüm oyuncularla enfes bir uyum yakalarken, Bahar'ın yapımcısı Asena Bülbüloğlu bu güzel ekip için açıklamalarda bulundu.
Dizinin cast süreci hakkında konuşan Asena Bülbüloğlu, oyuncularla nasıl anlaştıklarını şu sözlerle anlattı:
''Oyuncu kadrosu o kadar kolay kuruldu ki… Ben daha formatı izlerken bu karakter Demet Evgar, kocası da Mehmet Yılmaz Ak dedim. Ve inanın ikisi de işi çok sevdi ve hemen kabul ettiler."
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"Demet’in çok küçük bir kızı var. Daha uzun süre dönmem diye düşünürken, işi çok sevip aramıza katıldı."
"Buğra için o dönem hazırlığını yaptığımız başka bir işi teklif etmiştik. Fakat o işi erteleyince, hadi dedim, gel Bahar’a."
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