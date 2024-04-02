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Set Çalışanı, Dizilerdeki Uzun Bakışma Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı

Set Çalışanı, Dizilerdeki Uzun Bakışma Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 12:14

Dizilerin büyük çoğunluğu uzun bakışma sahnelerinden ibaret oluyor. Artık 3 saati bulan dizi sürelerine bu bakışmalar bir çare gibi görünürken, set çalışanı bu bakışma sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı.

KAYNAK: Peak Mag

Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/FZ4HsE...
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Dizi izleyicileri olarak dakikalar süren bakışma sahnelerine artık alıştık.

Dizi izleyicileri olarak dakikalar süren bakışma sahnelerine artık alıştık.

Yabancı bir dizi izlediğimizde rastlanması zor olan bu özellik Türk dizileriyle özdeşleşirken, her replik sonrası karakterlerin birbirlerine uzun uzun bakmalarından resmen gına geldi.

Yabancı bir dizi izlediğimizde rastlanması zor olan bu özellik Türk dizileriyle özdeşleşirken, her replik sonrası karakterlerin birbirlerine uzun uzun bakmalarından resmen gına geldi.

Tutkulu öpüşmelerin ve yıkıcı kavgaların öncesinde dolu dolu sinyaller veren uzun bakışmalardan 3 saati bulan dizi saatlerine bakarsak kurtulmamız epey zor olurken, Peak Mag'e konuk olan set çalışanı Neslihan Aydın bu konuda açıklamada bulundu.

Tutkulu öpüşmelerin ve yıkıcı kavgaların öncesinde dolu dolu sinyaller veren uzun bakışmalardan 3 saati bulan dizi saatlerine bakarsak kurtulmamız epey zor olurken, Peak Mag'e konuk olan set çalışanı Neslihan Aydın bu konuda açıklamada bulundu.

Reji şef asistanı Neslihan Aydın, kendisine yöneltilen "Uzun bakışma sahnelerinde sıkılmıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Reji şef asistanı Neslihan Aydın, kendisine yöneltilen "Uzun bakışma sahnelerinde sıkılmıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz hiç sıkılmıyoruz. Bir nasıl mutluyuz. Diyoruz ki biraz daha baksın, biraz daha baksın ki süre dolsun. 3 saat daha gidip bir yerde setup kurmayalım."

"Biz hiç sıkılmıyoruz. Bir nasıl mutluyuz. Diyoruz ki biraz daha baksın, biraz daha baksın ki süre dolsun. 3 saat daha gidip bir yerde setup kurmayalım."
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İşte o anlar:

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