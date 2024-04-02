Set Çalışanı, Dizilerdeki Uzun Bakışma Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı
Set Çalışanı, Dizilerdeki Uzun Bakışma Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı
Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/FZ4HsE...
Dizilerin büyük çoğunluğu uzun bakışma sahnelerinden ibaret oluyor. Artık 3 saati bulan dizi sürelerine bu bakışmalar bir çare gibi görünürken, set çalışanı bu bakışma sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı.
KAYNAK: Peak Mag
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Dizi izleyicileri olarak dakikalar süren bakışma sahnelerine artık alıştık.
Yabancı bir dizi izlediğimizde rastlanması zor olan bu özellik Türk dizileriyle özdeşleşirken, her replik sonrası karakterlerin birbirlerine uzun uzun bakmalarından resmen gına geldi.
Tutkulu öpüşmelerin ve yıkıcı kavgaların öncesinde dolu dolu sinyaller veren uzun bakışmalardan 3 saati bulan dizi saatlerine bakarsak kurtulmamız epey zor olurken, Peak Mag'e konuk olan set çalışanı Neslihan Aydın bu konuda açıklamada bulundu.
Reji şef asistanı Neslihan Aydın, kendisine yöneltilen "Uzun bakışma sahnelerinde sıkılmıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Biz hiç sıkılmıyoruz. Bir nasıl mutluyuz. Diyoruz ki biraz daha baksın, biraz daha baksın ki süre dolsun. 3 saat daha gidip bir yerde setup kurmayalım."
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İşte o anlar:
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