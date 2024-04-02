Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den Seçim Sonuçları Benzetmesine Yanıt!
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den Seçim Sonuçları Benzetmesine Yanıt!
31 Mart yerel seçim sonuçları tüm Türkiye'yi şaşırtan sonuçları ortaya koyarken, söz konusu sonuçlar için pek çok benzetme yapıldı. Bunlardan biri de Kızılcık Şerbeti'nin dilinden düşüremediğimiz karakteri Fatih'le alakalı oldu. Sonuçlara yapılan benzetme çok konuşulurken, Doğukan Güngör bu duruma sessiz kalamadı.
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31 Mart 2014 yerel seçimlerinde sonuçlar epey beklenmedik oldu ve CHP yıllar sonra 1. parti gelerek pek çok şehirde galibiyet elde etti.
Seçim haritasındaki bu ani değişim sosyal medyada goygoy malzemesi olurken, elbette bundan diziler ve karakterleri de nemalandı.
Türkiye'nin son seçim sonucuna Kızılcık Şerbeti Fatih ve Aşk Yeniden Fatih karakterleri benzetmesi yapan bir kullanıcı kısa sürede viral olurken, bu benzetmeye Şerbo'nun Fatih'i Doğukan Güngör'den de yanıt geldi.
Tüm Türkiye'nin nefret ettiği bir karaktere hayat veren Güngör, bu benzetmeye "Ben de çok keyifliyim" yanıtı verip güldü.
Siz bu yanıt hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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