Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den Seçim Sonuçları Benzetmesine Yanıt!

31 Mart yerel seçim sonuçları tüm Türkiye'yi şaşırtan sonuçları ortaya koyarken, söz konusu sonuçlar için pek çok benzetme yapıldı. Bunlardan biri de Kızılcık Şerbeti'nin dilinden düşüremediğimiz karakteri Fatih'le alakalı oldu. Sonuçlara yapılan benzetme çok konuşulurken, Doğukan Güngör bu duruma sessiz kalamadı.