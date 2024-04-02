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Fenomen Doktor, Bahar'daki Seren'in Hareketlerini Yorumladı!

Fenomen Doktor, Bahar'daki Seren'in Hareketlerini Yorumladı!

Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 16:49

Bahar dizisinin Seren'i herkese üstten bakması ve aşırı halleriyle sık sık tepki görürken, sosyal medya fenomeni bir doktor Seren'in bu hareketlerini yorumladı.

KAYNAK: Hilal Çetak TikTok

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Show TV'nin ekrana bahar getiren dizisi Bahar izleyicilerden enfes tepkiler alırken, dizinin Seren'i her bölüm sinir uçlarımızla oynamaya devam ediyor.

Show TV'nin ekrana bahar getiren dizisi Bahar izleyicilerden enfes tepkiler alırken, dizinin Seren'i her bölüm sinir uçlarımızla oynamaya devam ediyor.

Nil Sude Albayrak'ın canlandırdığı asistan doktor Seren çalışma arkadaşlarına kötü davranmasıyla sık sık tepkilerin odağına otururken, fenomen doktor Hilal Çetak Seren'in bu hallerini tıp sektörü gözünde eleştirdi.

Nil Sude Albayrak'ın canlandırdığı asistan doktor Seren çalışma arkadaşlarına kötü davranmasıyla sık sık tepkilerin odağına otururken, fenomen doktor Hilal Çetak Seren'in bu hallerini tıp sektörü gözünde eleştirdi.

İzleyiciler Seren'in tavırlarını abartılı bulurken Çetak, Seren'i en gerçekçi karakter bulup bulduğunu açıkladı.

İzleyiciler Seren'in tavırlarını abartılı bulurken Çetak, Seren'i en gerçekçi karakter bulup bulduğunu açıkladı.

İşte o video:

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