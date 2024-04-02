Fenomen Doktor, Bahar'daki Seren'in Hareketlerini Yorumladı!
Fenomen Doktor, Bahar'daki Seren'in Hareketlerini Yorumladı!
Bahar dizisinin Seren'i herkese üstten bakması ve aşırı halleriyle sık sık tepki görürken, sosyal medya fenomeni bir doktor Seren'in bu hareketlerini yorumladı.
KAYNAK: Hilal Çetak TikTok
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV'nin ekrana bahar getiren dizisi Bahar izleyicilerden enfes tepkiler alırken, dizinin Seren'i her bölüm sinir uçlarımızla oynamaya devam ediyor.
Nil Sude Albayrak'ın canlandırdığı asistan doktor Seren çalışma arkadaşlarına kötü davranmasıyla sık sık tepkilerin odağına otururken, fenomen doktor Hilal Çetak Seren'in bu hallerini tıp sektörü gözünde eleştirdi.
İzleyiciler Seren'in tavırlarını abartılı bulurken Çetak, Seren'i en gerçekçi karakter bulup bulduğunu açıkladı.
İşte o video:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın