Aysu'nun Survivor'dan Elenir Elenmez Brezilya'ya Gidip Ronaldinho'yu Paylaşması Kafaları Karıştırdı!
Aysu'nun Survivor'dan Elenir Elenmez Brezilya'ya Gidip Ronaldinho'yu Paylaşması Kafaları Karıştırdı!
Geçtiğimiz şubat ayında Survivor'a gelerek ülke gündemine bomba gibi düşen Ronaldinho, bir kez daha adından söz ettirdi. Ancak muhtemelen bu kez kendisinin konudan haberi yok. Survivor'dan elenen Aysu'nun Ronaldinho'yu Instagram hesabından etiketleyerek Brezilya'ya gitmesi 'gerçekten tavladı mı?' diye düşündürdü.
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Tarihin en olaylı Survivor'ı tüm kaosu ve kavgasıyla devam ediyor.
Tüm bu olayların arasında geçtiğimiz şubat ayında Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun geleceğini söyleyerek bomba etkisi yaratmıştı.
Gelişiyle büyük ilgi uyandıran ünlü futbolcu, Survivor'da ayak tenisi oynayarak herkesi bir kez daha kendine hayran bırakmıştı.
Tüm bunların yanında dikkatlerden kaçmayan bir şey daha yaşanmıştı... Aysu'yla sohbet eden Ronaldinho, bandanasını Aysu'ya hediye ederek başarılar dilemişti.
Survivor'dan elenen Aysu tüm bu yaşananların üzerine Brezilya'ya giderek kafaları karıştırdı.
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Tüm bu düşüncelerin üstüne Ronaldinho'yu Instagram hesabından etiketleyen Aysu'ya yorum yağdı.
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