Aysu'nun Survivor'dan Elenir Elenmez Brezilya'ya Gidip Ronaldinho'yu Paylaşması Kafaları Karıştırdı!

Geçtiğimiz şubat ayında Survivor'a gelerek ülke gündemine bomba gibi düşen Ronaldinho, bir kez daha adından söz ettirdi. Ancak muhtemelen bu kez kendisinin konudan haberi yok. Survivor'dan elenen Aysu'nun Ronaldinho'yu Instagram hesabından etiketleyerek Brezilya'ya gitmesi 'gerçekten tavladı mı?' diye düşündürdü.