Bahar Dizisinde Kafaları İyice Karıştıran Timur ve Evren Arasındaki Akrabalık İlişkisini Açıklıyoruz!

Bahar dizisinin sekizinci bölümü yayınlandı ve ortalık iyice şenlendi. Biz Bahar'ın gerçekleri öğrenmesini beklerken Evren'in hikayesiyle ilgili bambaşka şeyler öğrendik. Evren'in çocukluğunda Timur'la aynı evde yaşamasının nedenini ve aralarındaki akrabalık ilişkisini açıklıyoruz!