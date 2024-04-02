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Bahar Dizisinde Kafaları İyice Karıştıran Timur ve Evren Arasındaki Akrabalık İlişkisini Açıklıyoruz!

Bahar Dizisinde Kafaları İyice Karıştıran Timur ve Evren Arasındaki Akrabalık İlişkisini Açıklıyoruz!

Bahar Dizi
themyscira - Misafir Editör
03.04.2024 - 00:16

Bahar dizisinin sekizinci bölümü yayınlandı ve ortalık iyice şenlendi. Biz Bahar'ın gerçekleri öğrenmesini beklerken Evren'in hikayesiyle ilgili bambaşka şeyler öğrendik. Evren'in çocukluğunda Timur'la aynı evde yaşamasının nedenini ve aralarındaki akrabalık ilişkisini açıklıyoruz!

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Bahar dizisinde hikayesi en çok merak edilen karakterlerden biri Evren'di. Ancak bu bölüm gerçek adının Evren olmadığını öğrendik!

Bahar dizisinde hikayesi en çok merak edilen karakterlerden biri Evren'di. Ancak bu bölüm gerçek adının Evren olmadığını öğrendik!

Daha önce Evren'in, Timur'un babası Aziz'in adını duyunca dertlenmesi sebebiyle kardeş olduklarını düşünmüştük hatırlarsanız. Çünkü Selma adında bir kadının şüpheli ölümüne dair bir haberi okurken uzaklara dalışına da şahit olmuştuk.

Daha önce Evren'in, Timur'un babası Aziz'in adını duyunca dertlenmesi sebebiyle kardeş olduklarını düşünmüştük hatırlarsanız. Çünkü Selma adında bir kadının şüpheli ölümüne dair bir haberi okurken uzaklara dalışına da şahit olmuştuk.

Kardeş olma ihtimallerini şu şekilde ele almıştık:

"Selma Keskin" adlı bir kadının 5 aylık hamileyken ölmesi sonucu Timur'un babası Aziz Yavuzoğlu'nun yargılanmasından bahsediyoruz.

"Selma Keskin" adlı bir kadının 5 aylık hamileyken ölmesi sonucu Timur'un babası Aziz Yavuzoğlu'nun yargılanmasından bahsediyoruz.

Biz bahsi geçen Selma'nın, Evren'in annesi olduğunu düşünmüştük ama öyle de değilmiş!

Biz bahsi geçen Selma'nın, Evren'in annesi olduğunu düşünmüştük ama öyle de değilmiş!

Toplaşın, anlatıyoruz! Evren (asıl adı Ali'ymiş) çocukluğunda Timur'la aynı evde görünüyor. Bunun sebebi ablasının orada çalışması ve ne yazık ki ABLASI Selma'nın, Timur'un babası Aziz ile ilişkisi var.

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Evren'in ablası Selma 5 aylık hamileyken Nevra tarafından merdivenlerden itiliyor. Bunun sonucunda da bebek ve Selma hayatını kaybediyor.

Evren'in ablası Selma 5 aylık hamileyken Nevra tarafından merdivenlerden itiliyor. Bunun sonucunda da bebek ve Selma hayatını kaybediyor.

Nevra da Evren'i eski adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakıyor.

Daha sonra Evren evlat ediniliyor ve önceden Ali ismine sahipken artık Evren oluyor. Ablasıyla soyadlarının farklı olmasının sebebi de bu.

Daha sonra Evren evlat ediniliyor ve önceden Ali ismine sahipken artık Evren oluyor. Ablasıyla soyadlarının farklı olmasının sebebi de bu.

Timur ve Evren arasında herhangi bir akrabalık bağı yok, ancak eğer Evren'in ablası doğum yapabilseydi doğan bebek (Evren'in yeğeni) Timur'un kardeşi olacaktı.

Timur ve Evren arasında herhangi bir akrabalık bağı yok, ancak eğer Evren'in ablası doğum yapabilseydi doğan bebek (Evren'in yeğeni) Timur'un kardeşi olacaktı.

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