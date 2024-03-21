Bahar Dizisinde Evren ve Timur'un Kardeş Olduğu Teorisi Ortalığı Karıştırdı!
Bahar Dizisinde Evren ve Timur'un Kardeş Olduğu Teorisi Ortalığı Karıştırdı!
Kaynak: https://twitter.com/rainsound02/statu...
Ekranlarda fırtına gibi esen ve reyting rekoruna doğru koşan Bahar, her bölümle izleyiciyi ekrana daha çok bağlamayı başarıyor. Her bir karakterini ayrı sevdiğimiz diziyle ilgili ilginç bir teori ortaya atıldı. Her ne kadar orijinal versiyonunda durum farklı olsa da, 'neden olmasın?' diye düşündük!
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Sezonun hiç şüphesiz en sevilen yapımı olan Bahar, daha ilk bölümünden itibaren önemli bir hayran kitlesi elde etmeyi başardı.
Dizide her bir karakter ayrı olay ve en nefret ettiğimiz karakter bile kendini sevdiriyor.
Her ne kadar kalbimizin nefret köşesinde yerini alsa da aynı zamanda izlemekten büyük keyif aldığımız bir karakter oldu Tümör, aman Timur... Evren zaten bir şaheser biliyorsunuz.
Evren'in Timur'un babası Aziz Yavuzoğlu'nun adını duyduğunda yüzünün nasıl değiştiğini ve verilen bir sahneyle de annesinin ölümünden sorumlu tuttuğunu biliyorsunuz.
Bir X kullanıcısı da bundan yola çıkarak Evren ve Timur'la ilgili bomba gibi bir iddia ortaya attı.
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@rainsound02 adlı kullanıcının teorisi şu şekilde: 'Hepiniz aynısınız. Tüm erkekler aynısınız.' Nevra'nın Bahar'a olan nefreti onda Selma'yı görmesinden. Pırlanta gibi, asalet timsali, ailelerine yakışan Rengin Nevra'ydı çünkü. Nevra aldatıldı ve muhtemelen Aziz'in Selma ile ilişkisi vardı. Evren ile Timur kardeş çıkabilir.
Evren'in Aziz Yavuzoğlu'nu tanıyıp tanımadığı sorusuna "maalesef" yanıtını vermesinin ardından bu haberi görmüştük. Haberde bahsi geçen Selma'nın, Evren'in annesi olduğunu hepimiz anladık tabii.
Kullanıcı iddiasını şu şekilde güçlendirdi: "Haberin tarihi 3 Kasım 1989'muş. Evren 5 yaşına kadar annesinin yanında kaldığını sonra yetimhaneye verildiğini söylüyor. Baba ortalıkta yok. Aziz Yavuzoğlu'nun annesinin ölümüne sebep olduğunu düşünüyor maalesef demesinin sebebi bu, babasının o olduğunu bilmiyor bence."
Bu teori oldukça güçlü görünüyor. Ancak Evren, Aziz Yavuzoğlu'nun oğlu değilse bile, annesi öldüğünde muhtemelen Aziz Yavuzoğlu'ndan hamileydi.
Dizinin orijinalinde böyle bir durum yok. Ancak biliyorsunuz ki biz daha çok kaos seviyoruz. Bakalım bu konu nasıl işlenecek?
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