Bahar Dizisinde Evren ve Timur'un Kardeş Olduğu Teorisi Ortalığı Karıştırdı!

Ekranlarda fırtına gibi esen ve reyting rekoruna doğru koşan Bahar, her bölümle izleyiciyi ekrana daha çok bağlamayı başarıyor. Her bir karakterini ayrı sevdiğimiz diziyle ilgili ilginç bir teori ortaya atıldı. Her ne kadar orijinal versiyonunda durum farklı olsa da, 'neden olmasın?' diye düşündük!