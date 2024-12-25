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Kerem Bürsin ve Evliya Aykan Ünlüleri Kadın ve Erkek Halinden Tahmin Etmeye Çalıştı!

Kerem Bürsin ve Evliya Aykan Ünlüleri Kadın ve Erkek Halinden Tahmin Etmeye Çalıştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.12.2024 - 23:50

Onedio YouTube kanalının bu haftaki konukları Kerem Bürsin ve Evliya Aykan oldu! İkili yeni vizyona giren filmleri 'Şımarık'ın kadrosundaki isimleri yapay zeka ile oluşturulmuş erkek ve kadın hallerinden tahmin etmeye çalıştı. En çok kendilerinin kadın versiyonlarına şaşıran Kerem Bürsin ve Evliya Aykan komik anlara imza attı. Gelin Bürsin ve Aykan ikilisi doğru tahminlerde bulunmuş mu neler yaşanmış birlikte izleyelim!

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Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in yanı sıra Ahmet Mümtaz Taylan, Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 'Şımarık' filmi 20 Aralık'ta vizyona girdi.

Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in yanı sıra Ahmet Mümtaz Taylan, Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 'Şımarık' filmi 20 Aralık'ta vizyona girdi.

Şımarık filmi oyuncuları Kerem Bürsin ve Evliya Aykan da Onedio YouTube kanalına konuk oldu! İkili film kadrosundaki birbirinden ünlü isimleri kadın ve erkek hallerinden tahmin etmeye çalıştı.

Şımarık filmi oyuncuları Kerem Bürsin ve Evliya Aykan da Onedio YouTube kanalına konuk oldu! İkili film kadrosundaki birbirinden ünlü isimleri kadın ve erkek hallerinden tahmin etmeye çalıştı.

Melis Sezen, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimleri ilk bakışta tanıyan ikili Evliya Aykan'ın kadın versiyonunu görünce kahkaha boğuldu!

Melis Sezen, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimleri ilk bakışta tanıyan ikili Evliya Aykan'ın kadın versiyonunu görünce kahkaha boğuldu!

Bakalım siz doğru tahminlerde bulunabilecek misiniz? Gelin o anları birlikte izleyelim!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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