Bankadan Para Çekerken Belge Gösterme Zorunluluğu mu Olacak? MASAK'tan Açıklama Geldi!
Bankadan Para Çekerken Belge Gösterme Zorunluluğu mu Olacak? MASAK'tan Açıklama Geldi!
Bankalardan yapılan para yatırma ve çekme işlemlerine resmi belge zorunluluğu geleceği iddiası kısa sürede gündem olmuştu. Pek çok kişi iddiaların doğruluğunu araştırmaya başlamışken MASAK'tan (Mali Suçları Araştırma Kurulu) konuyla ilgili net bir açıklama geldi.
Peki, yeni yılla birlikte bankadan para çekerken belge gösterme zorunluluğu olacak mı? İşte detaylar...
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Bankadan Para Çekerken Belge Göstermek Zorunlu mu Olacak?
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Belge Gösterme Zorunluluğuna İlişkin İddialar Hakkında MASAK Ne Açıklama Yaptı?
Yeni Yılda Bankadan Para Çekerken Belge Göstermemiz Gerekecek mi?
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