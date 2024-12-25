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Bankadan Para Çekerken Belge Gösterme Zorunluluğu mu Olacak? MASAK'tan Açıklama Geldi!

Bankadan Para Çekerken Belge Gösterme Zorunluluğu mu Olacak? MASAK'tan Açıklama Geldi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 00:24

Bankalardan yapılan para yatırma ve çekme işlemlerine resmi belge zorunluluğu geleceği iddiası kısa sürede gündem olmuştu. Pek çok kişi iddiaların doğruluğunu araştırmaya başlamışken MASAK'tan (Mali Suçları Araştırma Kurulu) konuyla ilgili net bir açıklama geldi.

Peki, yeni yılla birlikte bankadan para çekerken belge gösterme zorunluluğu olacak mı? İşte detaylar...

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Bankadan Para Çekerken Belge Göstermek Zorunlu mu Olacak?

Bankadan Para Çekerken Belge Göstermek Zorunlu mu Olacak?

1 Ocak 2025'ten itibaren bankalardan para çekerken veya yatırırken resmi belge zorunluluğuna ilişkin çeşitli iddialar yayıldı. MASAK, endişe yaratan bu iddiaları yalanladı. Yani, bankadan para çekerken belge gösterme zorunluluğunuz olmayacak.

Belge Gösterme Zorunluluğuna İlişkin İddialar Hakkında MASAK Ne Açıklama Yaptı?

Belge Gösterme Zorunluluğuna İlişkin İddialar Hakkında MASAK Ne Açıklama Yaptı?

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin MASAK'tan yapılan açıklamada, 'Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir.' ifadelerine yer verildi.

Yeni Yılda Bankadan Para Çekerken Belge Göstermemiz Gerekecek mi?

Yeni Yılda Bankadan Para Çekerken Belge Göstermemiz Gerekecek mi?

Hayır, gerekmeyecek. Şu anda mevcut düzen nasıl devam ediyorsa aynı şekilde devam edecek. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bankalardan para çekme veya yatırma işlemi yaparken belge gösterme zorunluluğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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