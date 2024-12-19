Fed'in Faiz Kararı Piyasayı Nasıl Etkiler? Altın ve Dolar Düşer mi?
Fed'in Faiz Kararı Piyasayı Nasıl Etkiler? Altın ve Dolar Düşer mi?
ABD Merkez Bankası (Fed), 2024 yılının sonuna yaklaşırken merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Bu kararla birlikte politika faizi 25 baz puan düşürüldü. Ancak bu faiz indiriminin piyasayı nasıl etkileyeceği konusunda birçok kişi kafa karışıklığı yaşıyor.
Kararı görenlerin aklında, ''Ne olacak şimdi? Bu faiz indiriminin piyasaya etkisi ne? Dolar ve altın düşecek mi yani?'' tarzı soru işaretleri oluşabiliyor. İşte, bu içeriğimizle aklınızdaki soru işaretlerini cevaplıyoruz. Hazırsanız başlayalım!
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ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25 - 4,50 aralığına çekti. Peki, bu kararın piyasaya tam olarak etkisi ne?
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Fed'in faizi indirmesi veya artırması küresel piyasayı yakından ilgilendiriyor. Zira altın, dolar ve hatta kripto para fiyatları bile Fed'den gelecek faiz kararıyla etkilenebiliyor.
Öncelikle doların nasıl etkileneceğine bir bakalım. Dolar, Fed'in faiz indirimiyle birlikte kısa vadede genellikle bir düşüş yaşar. Çünkü faiz indirimi yatırımcıların dolardan uzaklaşmasına sebep olur.
Peki, güvenli liman olarak görülen altın nasıl etkilenir? Fed'in faiz indirimi altın fiyatlarını genel olarak yükseltir. Çünkü faiz indirimi, kısa vadede doların değer kaybetmesi anlamına gelir. Bu da yatırımcıların altına yönelmesini sağlayarak altın fiyatlarında artışa neden olur.
Kısacası Fed'in faiz artırması doları güçlendirip altın fiyatlarını baskılarken, faiz indirimi ise doların değerini düşürüp altın fiyatlarında yükselişe sebep olur.
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Faiz düşürme hamlesi borsa üzerinde de genellikle olumlu bir etki yaratır. Düşük faiz oranları, şirketlerin daha düşük maliyetle borçlanabilmesi anlamına geleceği için yatırım ve büyüme beklentilerini artırır. Bu da şirket hisselerine olan talebi artırarak borsada yükselişe neden olur.
Peki, bütün bunlar kripto para birimlerini nasıl etkileyebilir? Önceden de belirttiğimiz gibi Fed'in faiz oranında düşüşe gitmesi kripto para piyasasında da etkili olabilir. Zira faiz oranlarının düşmesiyle birlikte yatırımcılar daha yüksek getiri arayışına girebilir. Bu da kripto paralara olan ilgiyi kısa vadede artırabilir.
Gördüğünüz gibi Fed'in açıkladığı bu karar küresel anlamda piyasalar için oldukça önemli. Zira ekonomide yapılan bir hamle adeta domino taşı gibi diğerlerini de etkileyebiliyor.
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