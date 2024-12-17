Altın mı, Döviz mi? 17 Aralık’ta Hangi Yatırım Aracı Yüz Güldürdü?
Altın mı, Döviz mi? 17 Aralık’ta Hangi Yatırım Aracı Yüz Güldürdü?
Yeni haftaya karışık bir seyirle başlayan finans piyasaları, Salı günü özellikle altın ve Borsa İstanbul cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşadı. Döviz kurları ise hafif artış göstererek yatırımcıların odağında kaldı.
İşte 17 Aralık Salı günü altın, döviz ve borsa piyasalarında öne çıkan rakamlar ve detaylar!
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Altın fiyatları geri çekildi!
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Çin’in altın alacağı açıklaması kısa vadeli beklenti yaratsa da, piyasada beklenen hareketlilik oluşmadı.
Çeyrek altın, yatırımcıların yakın takibinde.
Döviz kurları Salı günü hafif artış gösterdi.
Dolar/TL bugün %0,15’lik artışla 34,99 TL seviyesine yükselirken, Euro/TL %0,12’lik bir artışla 36,80 TL'den işlem gördü.
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BIST 100 endeksinde karışık seyir devam ediyor.
Bankacılık endeksi, yüzde 1,46 değer kaybıyla günün en fazla düşüş yaşayan sektörlerinden oldu.
Günün en fazla kazandıran sektörü spor endeksi oldu. Spor endeksi, yüzde 2,12 artışla yatırımcıların yüzünü güldürdü.
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