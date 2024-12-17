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Altın mı, Döviz mi? 17 Aralık’ta Hangi Yatırım Aracı Yüz Güldürdü?

etiket Altın mı, Döviz mi? 17 Aralık’ta Hangi Yatırım Aracı Yüz Güldürdü?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 18:05

Yeni haftaya karışık bir seyirle başlayan finans piyasaları, Salı günü özellikle altın ve Borsa İstanbul cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşadı. Döviz kurları ise hafif artış göstererek yatırımcıların odağında kaldı. 

İşte 17 Aralık Salı günü altın, döviz ve borsa piyasalarında öne çıkan rakamlar ve detaylar!

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Altın fiyatları geri çekildi!

Altın fiyatları geri çekildi!

Altın fiyatlarında bir süredir gözlenen durağanlık, Salı günü de devam etti. Küresel piyasalarda ons altın, yüzde 0,37’lik düşüşle 2.642 dolar seviyesinden işlem gördü.

Çin’in altın alacağı açıklaması kısa vadeli beklenti yaratsa da, piyasada beklenen hareketlilik oluşmadı.

Çin’in altın alacağı açıklaması kısa vadeli beklenti yaratsa da, piyasada beklenen hareketlilik oluşmadı.

Gram altın, ons altının düşüşüne paralel olarak 2.975 lira seviyesinde alıcı buldu.

Çeyrek altın, yatırımcıların yakın takibinde.

Çeyrek altın, yatırımcıların yakın takibinde.

Bugün çeyrek altın alış fiyatı 4.836 lira, satış fiyatı ise 4.948 lira olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını, alışta 19.374 lira, satışta ise 19.716 lira seviyesinden işlem gördü.

Döviz kurları Salı günü hafif artış gösterdi.

Döviz kurları Salı günü hafif artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) merakla beklenen ekonomik kararları öncesi piyasalarda temkinli bir seyir hakim.

Dolar/TL bugün %0,15’lik artışla 34,99 TL seviyesine yükselirken, Euro/TL %0,12’lik bir artışla 36,80 TL'den işlem gördü.

Dolar/TL bugün %0,15’lik artışla 34,99 TL seviyesine yükselirken, Euro/TL %0,12’lik bir artışla 36,80 TL'den işlem gördü.

İngiliz Sterlini ise %0,11’lik yükselişle 44,41 TL seviyesine çıktı.

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BIST 100 endeksinde karışık seyir devam ediyor.

BIST 100 endeksinde karışık seyir devam ediyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 10.029,42 puan seviyesinde tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 127,80 puan düşüş kaydederken toplam işlem hacmi 69,5 milyar TL oldu.

Bankacılık endeksi, yüzde 1,46 değer kaybıyla günün en fazla düşüş yaşayan sektörlerinden oldu.

Bankacılık endeksi, yüzde 1,46 değer kaybıyla günün en fazla düşüş yaşayan sektörlerinden oldu.

Holding endeksi de yüzde 1,11 geriledi.

Günün en fazla kazandıran sektörü spor endeksi oldu. Spor endeksi, yüzde 2,12 artışla yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Günün en fazla kazandıran sektörü spor endeksi oldu. Spor endeksi, yüzde 2,12 artışla yatırımcıların yüzünü güldürdü.

En fazla kaybettiren sektör ise ticaret sektörü oldu. Ticaret endeksi, yüzde 2,16’lık değer kaybıyla dikkat çekti.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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