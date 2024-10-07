Faiz Oranları Arttığında Nasıl Oluyor da Ülkenin Para Birimi Değer Kazanıyor?

''Ee o zaman faizleri hep düşük tutalım'' diye düşünebilirsiniz. Aslında bu da tam olarak doğru bir çıkarım olmaz. Ülkelerin merkez bankaları, içinde bulundukları durumu, gelecek dönemleri ve birçok veriyi göz önünde bulundurarak faizleri artırır ya da düşürür.

Faiz artırmanın her zaman fayda sağlamayacağı gibi, faiz düşürmek de her zaman iyi sonuç vermeyebilir. Burada yapılması gereken en doğru hamle, ekonomiyi uzmanlara teslim etmek ve rasyonel politikalardan olabildiğince uzaklaşmamaktır.