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Faiz Oranları Arttığında Nasıl Oluyor da Ülkenin Para Birimi Değer Kazanıyor?

Faiz Oranları Arttığında Nasıl Oluyor da Ülkenin Para Birimi Değer Kazanıyor?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
07.10.2024 - 11:37

Ekonomi haberlerinde hep şunu duyarız: ''Merkez Bankası faizleri artırdı, TL değer kazandı.'' Peki, bunun arkasındaki mantık ne? Neden faiz oranları arttığında Türk Lirası diğer para birimlerine karşı değer kazanıyor? 

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Aslında bunun çok basit bir sebebi var. Faiz oranları arttığında yatırımcılar için o para birimi daha çekici hale geliyor.

Aslında bunun çok basit bir sebebi var. Faiz oranları arttığında yatırımcılar için o para birimi daha çekici hale geliyor.
bigpara.hurriyet.com.tr

Yatırımcılar, çok risk almadan kısa vadede daha fazla para kazanabilmek için o ülkenin para birimine daha çok rağbet gösteriyor ve faiz oranı artan para birimi kısa vadede değer kazanıyor.

Yatırımcılar, çok risk almadan kısa vadede daha fazla para kazanabilmek için o ülkenin para birimine daha çok rağbet gösteriyor ve faiz oranı artan para birimi kısa vadede değer kazanıyor.

Öte yandan faiz oranları düşürüldüğünde, yatırımcıların o para birimine gösterdiği rağbet de azalıyor. Bu yüzden faizi düşürülen para birimi, diğer para birimlerine göre değer kaybediyor.

Öte yandan faiz oranları düşürüldüğünde, yatırımcıların o para birimine gösterdiği rağbet de azalıyor. Bu yüzden faizi düşürülen para birimi, diğer para birimlerine göre değer kaybediyor.
www.ntv.com.tr

Ee o zaman, biz hep faiz oranlarını artıralım, paramız da hep değerli kalsın?

Ee o zaman, biz hep faiz oranlarını artıralım, paramız da hep değerli kalsın?

İşte, kazın ayağı öyle değil. Çünkü madalyonun bir de öteki yüzü var. Faiz oranlarını artırdığımızda paramız kısa vadede diğer para birimlerine göre değer kazansa da, bu durum uzun vadede bazı sıkıntılara yol açıyor.

İşte, kazın ayağı öyle değil. Çünkü madalyonun bir de öteki yüzü var. Faiz oranlarını artırdığımızda paramız kısa vadede diğer para birimlerine göre değer kazansa da, bu durum uzun vadede bazı sıkıntılara yol açıyor.
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Faiz artışı, orta ve uzun vadede yatırımcıların diğer yatırımlarını bırakıp faizle paradan para kazanabilecekleri bir ortam anlamına geliyor.

Faiz artışı, orta ve uzun vadede yatırımcıların diğer yatırımlarını bırakıp faizle paradan para kazanabilecekleri bir ortam anlamına geliyor.

Örneğin, yatırımcılar fabrika açıp istihdam sağlamak yerine, aynı parayı faize yatırarak daha fazla para kazanabiliyor. Hem de riske girmeden!

Örneğin, yatırımcılar fabrika açıp istihdam sağlamak yerine, aynı parayı faize yatırarak daha fazla para kazanabiliyor. Hem de riske girmeden!

Böyle bir durumda faiz kazancı yatırımcıya çok daha çekici geldiği için istihdam zarar görüyor ve uzun vadede işsizlik artıyor. Ayrıca enflasyon da bu durumdan kötü etkileniyor.

Böyle bir durumda faiz kazancı yatırımcıya çok daha çekici geldiği için istihdam zarar görüyor ve uzun vadede işsizlik artıyor. Ayrıca enflasyon da bu durumdan kötü etkileniyor.

''Ee o zaman faizleri hep düşük tutalım'' diye düşünebilirsiniz. Aslında bu da tam olarak doğru bir çıkarım olmaz. Ülkelerin merkez bankaları, içinde bulundukları durumu, gelecek dönemleri ve birçok veriyi göz önünde bulundurarak faizleri artırır ya da düşürür. 

Faiz artırmanın her zaman fayda sağlamayacağı gibi, faiz düşürmek de her zaman iyi sonuç vermeyebilir. Burada yapılması gereken en doğru hamle, ekonomiyi uzmanlara teslim etmek ve rasyonel politikalardan olabildiğince uzaklaşmamaktır.

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