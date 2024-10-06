Halk TV'de Asgari Ücrette Beklenen Oran Açıklandı
Halk TV'de Asgari Ücrette Beklenen Oran Açıklandı
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Türkiye'de milyonlarca çalışan, asgari ücrete gelecek zammı beklerken uzmanlar tarafından yapılan tahminler büyük ilgiyle takip ediliyor. Halk TV'de Gülşah Ekinci'nin konuğu olan Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün, asgari ücrete gelebilecek zam oranını duyurdu.
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Asgari ücrete gelecek zammın enflasyona göre belirleneceğini ifade eden Bolgün, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren açıklanacak ve tıpkı 2024 yılında olduğu gibi tek seferde yapılacak asgari ücret artışı, beklenen enflasyona göre gerçekleştirilecek" dedi.
"O da yüzde 17.5. Bunun üstüne bir miktar iyileştirme refah payı katkı payı vs. gibi paylar gelecektir" diyen Bolgün, "Ama ne olursa olsun, 2025 yılında asgari ücrette yüzde 25’i geçmeyen, yüzde 20 ile 25 arasında bir artış olacak" diye ekledi.
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