E-Ticaret Devi Amazon Daha Az Yöneticiyle Çalışmak İçin 14 Bin Kişiyi İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor

ABD merkezli dünya bankacılık devi Morgan Stanley, e-ticaret platformu Amazon ile ilgili bir rapor yayımlandı. CNBC-e'de yer alan habere göre Morgan Stanley, Amazon’un daha az yöneticiyle çalışma planı yaptığını ve bu kapsamda 14 bin yöneticiyi işten çıkarabileceğini ifade etti.

Kaynak