E-Ticaret Devi Amazon Daha Az Yöneticiyle Çalışmak İçin 14 Bin Kişiyi İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor
E-Ticaret Devi Amazon Daha Az Yöneticiyle Çalışmak İçin 14 Bin Kişiyi İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor
ABD merkezli dünya bankacılık devi Morgan Stanley, e-ticaret platformu Amazon ile ilgili bir rapor yayımlandı. CNBC-e'de yer alan habere göre Morgan Stanley, Amazon’un daha az yöneticiyle çalışma planı yaptığını ve bu kapsamda 14 bin yöneticiyi işten çıkarabileceğini ifade etti.
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E-ticaret devi Amazon’un binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi. Söz konusu iddia ABD merkezli bankacılık devi Morgan Stanley’e ait.
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Geçen aylarda daha az yöneticiyle çalışma planı yaptığını aktaran Amazon hakkında Morgan Stanley bir rapor hazırladı.
CNBC-e'de yer alan habere göre Amazon CEO’su Andy Jassy, önümüzdeki sene çalışan ve yöneticiler arasındaki oranı yüzde 15 artırmayı hedeflediklerini ifade etmişti. Jassy, yönetici sayısının azaltılabileceğine dair mesaj vermişti.
Morgan Stanley’in raporuna göre ise Amazon’un bu planı 13 bin 834 yöneticiyi etkileyebilir. 13 binden fazla yöneticinin işten çıkarılması e-ticaret devine yıllık 2.1-3.6 milyar dolar tasarruf sağlayabilir.
Öte yandan Amazon’un dünya genelinde 105 bin 770 yöneticisi mevcut. 2025’te ise bu sayının 91 bin 936’ya düşmesi bekleniyor.
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