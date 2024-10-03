İngiltere'nin MasterChef Şampiyonu Ekonomik Nedenlerden Dolayı Michelin Yıldızlı Restoranını Kapattı

“Ne yazık ki ev sahiplerimiz tarafından talep edilen Covid kira gecikmeleri, giderek zorlaşan piyasa koşulları, enerji artışları, malzeme maliyetleri ve yakında artacak olan işletme vergileri nedeniyle bunu başaramayız. Yıllar boyunca bana verdiğiniz destek ve ilgi için hepinize teşekkür etmek istiyorum.”