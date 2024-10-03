İngiltere'nin MasterChef Şampiyonu Ekonomik Nedenlerden Dolayı Michelin Yıldızlı Restoranını Kapattı
İngiltere'nin MasterChef Şampiyonu Ekonomik Nedenlerden Dolayı Michelin Yıldızlı Restoranını Kapattı
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Simon Wood, İngiltere’de yayınlanan MasterChef programına 2015 yılında katıldı. Yarışmanın şampiyonu olan Wood, böylece profesyonel aşçılığa adım atmış oldu.
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2017 yılında Manchester’da Wood Kraft isimli bir mekan açan Simon Wood, 2019 yılında Michelin yıldızı alarak zoru başardı.
Simon Wood’un kendi adını taşıyan bistrosunda ‘mevsimlik, yüksek refah düzeyine sahip ürünler’le yemekler hazırlanıyordu.
Şefin Menüsü ve şarap için misafirler 125 sterlin öderken restoranda 60 sterlinlik Noel menüsü de müşterilere sunuluyordu.
Yoğun ilgi gören restoran ekonomik nedenlerden dolayı kapatıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wood, takipçilerine bu haberi vermekten üzüntü duyduğunu söyledi.
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Wood, paylaşımında ekonomiye yenik düştüklerini ifade ederek şunları söyledi:
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Yine çeviri faciası bir içerik.
mal hatay usulü dönerci açsaydın ya