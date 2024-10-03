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İngiltere'nin MasterChef Şampiyonu Ekonomik Nedenlerden Dolayı Michelin Yıldızlı Restoranını Kapattı

İngiltere'nin MasterChef Şampiyonu Ekonomik Nedenlerden Dolayı Michelin Yıldızlı Restoranını Kapattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
03.10.2024 - 13:58

2018 yılında İngiltere’nin MasterChef programında şampiyon olmasıyla birlikte profesyonel şefliğe adım atan ve 2019 yılında Michelin yıldızı alan Simon Wood, ekonomik nedenlerden dolayı restoranını kapattığını duyurdu.

Kaynak: The Sun

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Simon Wood, İngiltere’de yayınlanan MasterChef programına 2015 yılında katıldı. Yarışmanın şampiyonu olan Wood, böylece profesyonel aşçılığa adım atmış oldu.

Simon Wood, İngiltere’de yayınlanan MasterChef programına 2015 yılında katıldı. Yarışmanın şampiyonu olan Wood, böylece profesyonel aşçılığa adım atmış oldu.

2017 yılında Manchester’da Wood Kraft isimli bir mekan açan Simon Wood, 2019 yılında Michelin yıldızı alarak zoru başardı.

2017 yılında Manchester’da Wood Kraft isimli bir mekan açan Simon Wood, 2019 yılında Michelin yıldızı alarak zoru başardı.

Simon Wood’un kendi adını taşıyan bistrosunda ‘mevsimlik, yüksek refah düzeyine sahip ürünler’le yemekler hazırlanıyordu.

Simon Wood’un kendi adını taşıyan bistrosunda ‘mevsimlik, yüksek refah düzeyine sahip ürünler’le yemekler hazırlanıyordu.

Şefin Menüsü ve şarap için misafirler 125 sterlin öderken restoranda 60 sterlinlik Noel menüsü de müşterilere sunuluyordu.

Şefin Menüsü ve şarap için misafirler 125 sterlin öderken restoranda 60 sterlinlik Noel menüsü de müşterilere sunuluyordu.

Yoğun ilgi gören restoran ekonomik nedenlerden dolayı kapatıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wood, takipçilerine bu haberi vermekten üzüntü duyduğunu söyledi.

Yoğun ilgi gören restoran ekonomik nedenlerden dolayı kapatıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wood, takipçilerine bu haberi vermekten üzüntü duyduğunu söyledi.
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Wood, paylaşımında ekonomiye yenik düştüklerini ifade ederek şunları söyledi:

Wood, paylaşımında ekonomiye yenik düştüklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Ne yazık ki ev sahiplerimiz tarafından talep edilen Covid kira gecikmeleri, giderek zorlaşan piyasa koşulları, enerji artışları, malzeme maliyetleri ve yakında artacak olan işletme vergileri nedeniyle bunu başaramayız. Yıllar boyunca bana verdiğiniz destek ve ilgi için hepinize teşekkür etmek istiyorum.”

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