Tereyağı Kralı'nın 100 Yıl Saklanmasını İstediği 20 Bin Parçalık Nadir Para Koleksiyonu Satışa Çıkıyor

1923 yılında vefat eden tereyağı kralı Lars Emil Bruun'un vasiyet bıraktığı 20 bin parçalık nadir madeni para koleksiyonu satışa çıkıyor. Bruun'un bu koleksiyonun tam 100 yıl boyunca saklanmasını istemişti. Nadir koleksiyonun 70 milyon euroyu aşan bir fiyatla satılacağı öngörülüyor.