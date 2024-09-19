Tereyağı Kralı'nın 100 Yıl Saklanmasını İstediği 20 Bin Parçalık Nadir Para Koleksiyonu Satışa Çıkıyor
Tereyağı Kralı'nın 100 Yıl Saklanmasını İstediği 20 Bin Parçalık Nadir Para Koleksiyonu Satışa Çıkıyor
1923 yılında vefat eden tereyağı kralı Lars Emil Bruun'un vasiyet bıraktığı 20 bin parçalık nadir madeni para koleksiyonu satışa çıkıyor. Bruun'un bu koleksiyonun tam 100 yıl boyunca saklanmasını istemişti. Nadir koleksiyonun 70 milyon euroyu aşan bir fiyatla satılacağı öngörülüyor.
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Danimarkalı iş insanı ve tereyağ kralı Lars Emil Bruun, 20 bin parçalık madeni para koleksiyonunu vasiyet bırakmıştı. Bruun vasiyetinde bu nadir koleksiyonun tam 100 yıl boyunca saklanmasını istemişti.
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Bruun'un verdiği süre doldu ve koleksiyonun açık artırmaya çıkarılmasına karar verildi. Kopenhang'da gerçekleştirilen müzayedede koleksiyon parçasından 286 lot 14.82 milyon euroya satıldı.
Bu tarihi koleksiyonun satışının 70 milyon euroyu aşması öngörülüyor. Müzayede evi satış tamamlandığında bugüne kadar satılan en pahalı uluslararası madeni para koleksiyonu olacağını tahmin ettiğini belirtti.
Öte yandan koleksiyon içerisinden en dikkat çekeni ise 1496 yılında Danimarka Kralı Hans için basılan madeni para oldu. Bu para tam 1.2 milyon euroya satılarak bir İskandinav sikkesi için yeni dünya rekoru olarak sayıldı.
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