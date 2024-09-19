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Birbirinden Değerli Atların Satıldığı Açık Arttırma Etkinliğinde Ödenen Fiyatları Görünce Ağzınız Açık Kalacak

Birbirinden Değerli Atların Satıldığı Açık Arttırma Etkinliğinde Ödenen Fiyatları Görünce Ağzınız Açık Kalacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 12:37

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Atlar, gezegenimizin en zarif ve soylu canlıları. Bu muhteşem yaratıklar güzelliği ve zarafeti ile dünya genelinde sayısız kültür ve medeniyetin sembolü olmuş. Onların özgür ruhları, hızları ve dayanıklılıkları, insanların hayranlığını kazanmış ve onları tarih boyunca en değerli dostlarımızdan biri haline getirmiştir. Bu nedenle, atlar hakkında konuşurken aslında sadece bir hayvan türünden değil, aynı zamanda tarihin ve kültürün önemli bir parçasından bahsediyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-YPsJ...
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Atların açık arttırmayla satıldığı bir etkinliğin görüntüleri paylaşıldı.

Atların açık arttırmayla satıldığı bir etkinliğin görüntüleri paylaşıldı.

Birbirinden değerli atlar için ödenen ücretler dudak uçuklattı.

Birbirinden değerli atlar için ödenen ücretler dudak uçuklattı.

İşte o etkinlik;

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