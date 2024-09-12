Antalya'da Turistlerin Yeni Eğlencesi Atlı Deniz Turları Hayvanseverlerin Tepkisini Çekti

Bildiğiniz üzere ülkemiz bir turizm cennet. Her dönem turistlerin ilgisini çekmek için yeni yöntemler bulunuyor. Turizmciler daha fazla para kazanmak için buldukları yöntemlerle sınır tanımıyor.
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Antalya'nın Alanya ilçesinde turistlerin şimdiki eğlencesi ise atlı deniz turları.
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1500 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan bu hizmet hayvanseverlerin tepkisini çekti.
İşte o görüntüler;
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Allah bin belanızı versin sizin. Zavallı hayvanlarımızı şimdi de Avrupanın en kıro milleti olan Ruslara peşkeş çekiyorsunuz!!!
bu ne ki kahirede tek ata iki kişilik araba bağlıyorlar hayvan çölde çekmeye çalışıyor gidemeyince ayaklarına falan vurdu hayvanın...ulan onun tabiatı orasım... Devamını Gör