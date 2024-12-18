Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman? 2024 TCMB Aralık Ayı PPK Faiz Kararı Açıklandı mı?
Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman? 2024 TCMB Aralık Ayı PPK Faiz Kararı Açıklandı mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanması beklenen aralık ayı faiz kararı için az bir süre kaldı. Karar günü yaklaşırken TCMB'nin alacağı yılın son faiz kararının hangi yönde olacağı merak edilmeye başladı.
Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
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Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?
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2024 TCMB Aralık Ayı PPK Faiz Kararı Açıklandı mı?
Merkez Bankası'nın Son Faiz Kararı Ne Olmuştu?
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