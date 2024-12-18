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Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman? 2024 TCMB Aralık Ayı PPK Faiz Kararı Açıklandı mı?

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman? 2024 TCMB Aralık Ayı PPK Faiz Kararı Açıklandı mı?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 19:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanması beklenen aralık ayı faiz kararı için az bir süre kaldı. Karar günü yaklaşırken TCMB'nin alacağı yılın son faiz kararının hangi yönde olacağı merak edilmeye başladı.

Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı, birçok yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. 2024 yılının son faiz kararını verecek olan TCMB'nin faizi düşürüp düşürmeyeceği büyük bir merak konusu.

Heyecanlı bekleyiş sürerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun aralık ayı faiz kararını açıklayacağı takvim belli oldu. Bu takvime göre, Merkez Bankası faiz kararı 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

2024 TCMB Aralık Ayı PPK Faiz Kararı Açıklandı mı?

2024 TCMB Aralık Ayı PPK Faiz Kararı Açıklandı mı?

Yılın son günlerine yaklaşırken pek çok yatırımcı, PPK tarafından aralık ayı faiz kararının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Ancak henüz herhangi bir karar açıklanmadı. Verilen takvime göre Aralık 2024 faiz kararının 26 Aralık Perşembe günü açıklanacağı duyuruldu.

Merkez Bankası'nın Son Faiz Kararı Ne Olmuştu?

Merkez Bankası'nın Son Faiz Kararı Ne Olmuştu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), geçtiğimiz ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmemiş ve faiz oranını yüzde 50 seviyesinde tutmuştu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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