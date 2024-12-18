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Dünyanın Otomobil Devleri Nissan ve Honda Birleşiyor! Tesla ve Toyota'ya Rakip Olmak İstiyorlar

Dünyanın Otomobil Devleri Nissan ve Honda Birleşiyor! Tesla ve Toyota'ya Rakip Olmak İstiyorlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.12.2024 - 10:18

Japon otomobil devleri Nissan ve Honda birleşiyor. İki devin birleşmesinin nedeni ise Tesla ve Çinli Toyota’ya karşı daha iyi rekabet edebilmek olarak ifade edildi. Nissan ve Honda birleşme görüşmelerine başlarken Nikkei’ye konuşan kaynaklar iki markanın bir holding şirketi altında faaliyet göstermeyi düşündüğünü belirtti.Kaynak

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Türkiye’de de en çok satılan otomobil markaları arasında olan Nissan ve Honda, güçlerini birleştirme kararı aldı.

Türkiye’de de en çok satılan otomobil markaları arasında olan Nissan ve Honda, güçlerini birleştirme kararı aldı.

Birleşme görüşmeleri başlarken otomobil devlerinin hisseleri de yükseldi. Nissan'ın hissesi yüzde 24 artarak büyük sıçrama kaydetti.

Otomobil pazarında zorlu günler yaşayan iki markanın birleşme adımını kaynaklar değerlendirdi. Kaynaklara göre, iki otomobil markası hızla değişen endüstride Tesla ve Toyota'ya karşı daha iyi rekabet etmek için birleşme kararını aldı.

Otomobil pazarında zorlu günler yaşayan iki markanın birleşme adımını kaynaklar değerlendirdi. Kaynaklara göre, iki otomobil markası hızla değişen endüstride Tesla ve Toyota'ya karşı daha iyi rekabet etmek için birleşme kararını aldı.

Kaynak

Görüşmeler gizli gerçekleşecek. Alınan bilgilere göre iki marka bir holding şirketi altında faaliyet gösterecek.

Görüşmeler gizli gerçekleşecek. Alınan bilgilere göre iki marka bir holding şirketi altında faaliyet gösterecek.

İşlemin Nissan ile sermaye bağları bulunan Mitsubishi Motors Corp.'u da kapsayacak şekilde olması bekleniyor. Çıkan iddiaların ardından Mitsubishi hisseleri yüzde 17 arttı.

Öte yandan bu birleşmenin Nissan’ı mali açıdan rahatlatacağı dile getiriliyor. Otomobil devi geçen aylarda iflas aşamasına gelme noktasında olduklarını belirtmişti.

Öte yandan bu birleşmenin Nissan’ı mali açıdan rahatlatacağı dile getiriliyor. Otomobil devi geçen aylarda iflas aşamasına gelme noktasında olduklarını belirtmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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