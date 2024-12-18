Dünyanın Otomobil Devleri Nissan ve Honda Birleşiyor! Tesla ve Toyota'ya Rakip Olmak İstiyorlar

Japon otomobil devleri Nissan ve Honda birleşiyor. İki devin birleşmesinin nedeni ise Tesla ve Çinli Toyota’ya karşı daha iyi rekabet edebilmek olarak ifade edildi. Nissan ve Honda birleşme görüşmelerine başlarken Nikkei’ye konuşan kaynaklar iki markanın bir holding şirketi altında faaliyet göstermeyi düşündüğünü belirtti.Kaynak