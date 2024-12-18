Dünyanın Otomobil Devleri Nissan ve Honda Birleşiyor! Tesla ve Toyota'ya Rakip Olmak İstiyorlar
Dünyanın Otomobil Devleri Nissan ve Honda Birleşiyor! Tesla ve Toyota'ya Rakip Olmak İstiyorlar
Japon otomobil devleri Nissan ve Honda birleşiyor. İki devin birleşmesinin nedeni ise Tesla ve Çinli Toyota’ya karşı daha iyi rekabet edebilmek olarak ifade edildi. Nissan ve Honda birleşme görüşmelerine başlarken Nikkei’ye konuşan kaynaklar iki markanın bir holding şirketi altında faaliyet göstermeyi düşündüğünü belirtti.Kaynak
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Türkiye’de de en çok satılan otomobil markaları arasında olan Nissan ve Honda, güçlerini birleştirme kararı aldı.
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Otomobil pazarında zorlu günler yaşayan iki markanın birleşme adımını kaynaklar değerlendirdi. Kaynaklara göre, iki otomobil markası hızla değişen endüstride Tesla ve Toyota'ya karşı daha iyi rekabet etmek için birleşme kararını aldı.
Görüşmeler gizli gerçekleşecek. Alınan bilgilere göre iki marka bir holding şirketi altında faaliyet gösterecek.
Öte yandan bu birleşmenin Nissan’ı mali açıdan rahatlatacağı dile getiriliyor. Otomobil devi geçen aylarda iflas aşamasına gelme noktasında olduklarını belirtmişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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