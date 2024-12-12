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Otomobil Tutkunlarının Rüyası Rolls-Royce Phantom'um 2007 ve 2003 Modelleri Karşılaştırıldı

Otomobil Tutkunlarının Rüyası Rolls-Royce Phantom'um 2007 ve 2003 Modelleri Karşılaştırıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.12.2024 - 09:39

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Rolls Royce, otomobil sektöründe adeta bir efsane olarak kabul edilir. Sadece lüks ve konforla değil, aynı zamanda mükemmel tasarımı ve üstün teknolojisiyle de tanınır. Bu marka, dünya çapında saygı gören ve tercih edilen bir marka haline gelmiştir. Her bir modeli, kalite ve zarafetin mükemmel bir birleşimi olan Rolls Royce, otomobil severlerin hayallerini süsler. Elbette ülkemizde fiyatları dudak uçuklatan cinsten.

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Rolls-Royce Fantom'un 2007 ve 2023 modelleri karşılaştırıldı.

Rolls-Royce Fantom'un 2007 ve 2023 modelleri karşılaştırıldı.

Ortaya çıkan görüntü bir yandan teknolojinin geldiği noktayı gösterirken diğer yandan özellikle otomobil tutukunlarına bir nostalji yaşattı.

Ortaya çıkan görüntü bir yandan teknolojinin geldiği noktayı gösterirken diğer yandan özellikle otomobil tutukunlarına bir nostalji yaşattı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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