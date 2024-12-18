Özgür Demirtaş'tan Hükümete Turizm İçin Kripto Para Önerisi

Aklınıza gelebilecek olan SORUNLARI teker teker yanıtlayayım.

1) 'Kripto para ile Kara Para Aklanır, zararlı olmaz mı?'

Kara Para en çok Kağıt Para ile daha sonra da değerli metaller ile aklanıyor. Kripto o listede çok gerilerde.

2) 'Kripto paralar çok oynak işletmeler zarar etmez mi?'

O yüzden isteyen işletme anında Dolar veya TL'ye dönebilir ibaresi ekledim

3) 'Kripto yatırımcılarının bazıları Tuhaf insanlar niye onları Turist isteyelim?'

Son 1 yıl içinde bazı kurumlarda dahil olmak üzere çok sayıda saygın yatırımcısı da oldu. Ayrıca Turist Turisttir.

4) 'Kriptolar düştü mü çok düşüyor çakılırsa işletmelere ne olur'

Yine aynı şekilde anında stable-coin dediğimiz Kağıt paraya endeksli para birimlerine dönebilirler.