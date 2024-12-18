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Ekonomi
Özgür Demirtaş'tan Hükümete Turizm İçin Kripto Para Önerisi

Özgür Demirtaş'tan Hükümete Turizm İçin Kripto Para Önerisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.12.2024 - 14:25

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı X’ten turizm sektörünün zorluklarına değindi. Prof. Dr. Demirtaş, aynı zamanda turizm sektöründeki sıkıntıların aşılması için hükümete için ‘kripto para’ önerisinde bulundu. Demirtaş, önerilerine “Lütfen hepsini okumadan yorum yazmayın” sözleriyle başladı ve merak edilen soruları yanıtladı.

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Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Demirtaş, bu kez hükümete turizm alanındaki sıkıntıların son bulması için kripto para önerisinde bulundu.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Demirtaş, bu kez hükümete turizm alanındaki sıkıntıların son bulması için kripto para önerisinde bulundu.

Demirtaş, “Turist geldiği zaman basit bir aygıt üzerinden Bitcoin ile şirkete ödeme yapabilmeli” dedi ve merak edilen soruları yanıtladı.

Demirtaş, “Turist geldiği zaman basit bir aygıt üzerinden Bitcoin ile şirkete ödeme yapabilmeli” dedi ve merak edilen soruları yanıtladı.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle👇🏻

"Turist geldiği zaman basit bir aygıt üzerinden Bitcoin ile şirkete ödeme yapabilmeli. Şirket BTC olarak aldığı ödemeyi: İsterse: BTC olarak tutabilmeli. İsterse: o anki kurdan Dolara dönebilmeli. İsterse o anki kurdan TL'ye dönebilmeli."

"Turist geldiği zaman basit bir aygıt üzerinden Bitcoin ile şirkete ödeme yapabilmeli. Şirket BTC olarak aldığı ödemeyi: İsterse: BTC olarak tutabilmeli. İsterse: o anki kurdan Dolara dönebilmeli. İsterse o anki kurdan TL'ye dönebilmeli."
twitter.com

Aklınıza gelebilecek olan SORUNLARI teker teker yanıtlayayım.

1) 'Kripto para ile Kara Para Aklanır, zararlı olmaz mı?'

Kara Para en çok Kağıt Para ile daha sonra da değerli metaller ile aklanıyor. Kripto o listede çok gerilerde.

2) 'Kripto paralar çok oynak işletmeler zarar etmez mi?'

O yüzden isteyen işletme anında Dolar veya TL'ye dönebilir ibaresi ekledim

3) 'Kripto yatırımcılarının bazıları Tuhaf insanlar niye onları Turist isteyelim?'

Son 1 yıl içinde bazı kurumlarda dahil olmak üzere çok sayıda saygın yatırımcısı da oldu. Ayrıca Turist Turisttir.

4) 'Kriptolar düştü mü çok düşüyor çakılırsa işletmelere ne olur'

Yine aynı şekilde anında stable-coin dediğimiz Kağıt paraya endeksli para birimlerine dönebilirler.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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