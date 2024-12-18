Özgür Demirtaş'tan Hükümete Turizm İçin Kripto Para Önerisi
Özgür Demirtaş'tan Hükümete Turizm İçin Kripto Para Önerisi
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı X’ten turizm sektörünün zorluklarına değindi. Prof. Dr. Demirtaş, aynı zamanda turizm sektöründeki sıkıntıların aşılması için hükümete için ‘kripto para’ önerisinde bulundu. Demirtaş, önerilerine “Lütfen hepsini okumadan yorum yazmayın” sözleriyle başladı ve merak edilen soruları yanıtladı.
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Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Demirtaş, bu kez hükümete turizm alanındaki sıkıntıların son bulması için kripto para önerisinde bulundu.
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Demirtaş, “Turist geldiği zaman basit bir aygıt üzerinden Bitcoin ile şirkete ödeme yapabilmeli” dedi ve merak edilen soruları yanıtladı.
"Turist geldiği zaman basit bir aygıt üzerinden Bitcoin ile şirkete ödeme yapabilmeli. Şirket BTC olarak aldığı ödemeyi: İsterse: BTC olarak tutabilmeli. İsterse: o anki kurdan Dolara dönebilmeli. İsterse o anki kurdan TL'ye dönebilmeli."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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