Özgür Demirtaş'tan Ahmet Hakan'a "Trollere Yanıt Yok, İster Baştrol İster Başyazar Olsun" Cevabı Geldi!
Özgür Demirtaş'tan Ahmet Hakan'a "Trollere Yanıt Yok, İster Baştrol İster Başyazar Olsun" Cevabı Geldi!
10 Ağustos'ta X hesabından paylaştığı 'Instagram'ı açın, hemen şimdi!' paylaşımı çok konuşulan ve bu paylaşımıyla tam 5.3 milyon etkileşim alan ekonomist Özgür Demirtaş, kendisini hedef alan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a isim vermeden bir paylaşımda bulundu.
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Ekonomist Özgür Demirtaş'ın "Instagram'ı açın, hemen şimdi!" paylaşımına göndermede bulunan Ahmet Hakan, "Madem basit bir trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?" sözleriyle ekonomisti eleştirmişti.
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Ahmet Hakan'ın kendisini hedef alan sözlerinden sonra bir süre sessiz kalan Demirtaş, X hesabından bir paylaşım yaptı.
Demirtaş, paylaşımında Ahmet Hakan'ın adını vermese de söyledikleriyle kendisine yapılan 'trol' eleştirisine anlaşılır bir şekilde yanıt vermiş oldu.
Özgür Demirtaş, X hesabından şunları yazdı: "Sizlere söz verdim, trollere yanıt vermiyorum. İster Baştrol olsun, ister Başyazar olsun. Sonsuza kadar yanıtsız kalacaklar."
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Ahmet Hakan'ın Kanal d önünde AKP'li trollerden yediği dayağı hatırlayan var mı? Işte dindar libossss en sonunda trolicka oldu .
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