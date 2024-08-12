Özgür Demirtaş'tan Ahmet Hakan'a "Trollere Yanıt Yok, İster Baştrol İster Başyazar Olsun" Cevabı Geldi!

10 Ağustos'ta X hesabından paylaştığı 'Instagram'ı açın, hemen şimdi!' paylaşımı çok konuşulan ve bu paylaşımıyla tam 5.3 milyon etkileşim alan ekonomist Özgür Demirtaş, kendisini hedef alan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a isim vermeden bir paylaşımda bulundu.