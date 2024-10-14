Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Hükümete Daron Acemoğlu Önerisi

'Hükümet artık BELKİ Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun fikirlerini dinler. Gidilen yol yol değil...

Yapılması gerekenler Daron Acemoğlu tarafından NET olarak yıllardır anlatılıyor.

Doğruluğunun kanıtı NOBEL ödülü...'