Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Hükümete Daron Acemoğlu Önerisi
Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Hükümete Daron Acemoğlu Önerisi
Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hükümete 2024 Nobel Ekonomi Ödülü alan Daron Acemoğlu'nun 'fikirlerini dinleme' önerisinde bulundu.
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Nobel Ekonomi ödülü alan Daron Acemoğlu, tüm ülkenin gurur kaynağı oldu. Acemoğlu'na siyasilerden sanatçılara kadar binlerce kişi destek mesajı gönderdi.
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Acemoğlu'na desteğini sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı mesajlarla gösteren ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hükümete Acemoğlu önerisi sundu.
Demirtaş şu paylaşımı yaptı:
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a gelen yorumlar şöyle:
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