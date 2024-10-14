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Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Hükümete Daron Acemoğlu Önerisi

Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Hükümete Daron Acemoğlu Önerisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
14.10.2024 - 18:22

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hükümete 2024 Nobel Ekonomi Ödülü alan Daron Acemoğlu'nun 'fikirlerini dinleme' önerisinde bulundu.

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Nobel Ekonomi ödülü alan Daron Acemoğlu, tüm ülkenin gurur kaynağı oldu. Acemoğlu'na siyasilerden sanatçılara kadar binlerce kişi destek mesajı gönderdi.

Nobel Ekonomi ödülü alan Daron Acemoğlu, tüm ülkenin gurur kaynağı oldu. Acemoğlu'na siyasilerden sanatçılara kadar binlerce kişi destek mesajı gönderdi.

Acemoğlu'na desteğini sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı mesajlarla gösteren ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hükümete Acemoğlu önerisi sundu.

Acemoğlu'na desteğini sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı mesajlarla gösteren ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hükümete Acemoğlu önerisi sundu.

Demirtaş şu paylaşımı yaptı:

Demirtaş şu paylaşımı yaptı:
twitter.com

'Hükümet artık BELKİ Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun fikirlerini dinler. Gidilen yol yol değil...

Yapılması gerekenler Daron Acemoğlu tarafından NET olarak yıllardır anlatılıyor.

Doğruluğunun kanıtı NOBEL ödülü...'

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a gelen yorumlar şöyle:

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a gelen yorumlar şöyle:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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