Daron Acemoğlu’nu Tebrik Eden Mehmet Şimşek’e Sosyal Medya Kullanıcıları Sordu: Nobel Vergisi Gelecek mi?
Daron Acemoğlu’nu Tebrik Eden Mehmet Şimşek’e Sosyal Medya Kullanıcıları Sordu: Nobel Vergisi Gelecek mi?
Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi ödülünün sahibi oldu. İktidar kanadından Acemoğlu'nu tebrik eden ilk isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Şimşek'in paylaşımına sosyal medya kullanıcıları 'Nobel vergisi gelir mi Bakanım?' diye sordu.
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Ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi ödülünü alarak Türkiye'yi gururlandırdı. Gündemin bir numaralı ismi Acemoğlu oldu.
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İktidar kanadından Acemoğlu'nu ilk tebrik eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) bir paylaşım gerçekleştirdi.
Bu paylaşımdan sonra olanlar oldu... Sosyal medya kullanıcıları Mehmet Şimşek'e aday olması gereken Nobel fikrinde bulundu. İşte Bakan Şimşek'e gelen birbirinden yaratıcı Nobel adaylık önerileri👇🏻
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