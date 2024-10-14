Daron Acemoğlu’nu Tebrik Eden Mehmet Şimşek’e Sosyal Medya Kullanıcıları Sordu: Nobel Vergisi Gelecek mi?

Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi ödülünün sahibi oldu. İktidar kanadından Acemoğlu'nu tebrik eden ilk isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Şimşek'in paylaşımına sosyal medya kullanıcıları 'Nobel vergisi gelir mi Bakanım?' diye sordu.